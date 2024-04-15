Россия готовит провокацию на ЗАЭС: аналитики ISW назвали цель оккупантов

Недавно Кремль обвинил украинскую армию в атаке БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию. По мнению экспертов, это может быть частью спецоперации РФ.

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Россия намерена создать очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью "спровоцировать переговоры с международными организациями и узаконить оккупацию" станции. Об этом в своем новом отчете отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В частности аналитики напомнили о предупреждении Генштаба ВСУ от 14 апреля, согласно которому, как утверждает разведка, российские захватчики готовят новую провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС.

Недавно источники в Кремле обвинили Вооруженные силы в атаке беспилотниками по ЗАЭС. По мнению ISW, такая информационная операция может быть частью усилий Кремля для закладки "основы для фальшивого нападения на ЗАЭС".

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Взрывы и стрельба: РФ активизировала обстрелы с территории Запорожской АЭС, — МАГАТЭ

"Россия на постоянной основе поднимает повод радиационного инцидента на ЗАЭС, чтобы спровоцировать переговоры с международными организациями, в частности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы заставить эти организации встретиться с российскими оккупационными чиновниками и легализовать оккупацию Россией ЗАЭС и расширить оккупацию Россией суверенной украинской земли", — говорится в сообщении ISW.

7 апреля на странице МАГАТЭ в Х сообщалось о взрыве на территории захваченной российской армией Запорожской атомной электростанции. В частности представители Международного агентства по атомной энергии стали свидетелями инцидента. Руководитель Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. При этом Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта его запустила.

9 апреля Фокус писал о повторной атаке дронов на территорию Запорожской АЭС. Инцидент произошел во время пребывания на станции представителя администрации президента РФ и гендиректора "Росатома" Сергея Кириенко. Тогда в ГУР Минобороны объяснили, что россияне имитируют удары БПЛА, чтобы переложить ответственность на Украину.