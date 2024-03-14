ВС РФ атаковали Никополь: среди пострадавших есть ребенок, — ОВА (фото)
В результате артобстрела ранения получили один мужчина, три женщины и семилетних мальчик, сообщили местные власти. Кроме того, повреждены жилые многоэтажки, городская инфраструктура и автомобили.
Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. Среди пострадавших есть ребенок, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, оккупанты бьют по Никополю с самого утра четверга, 14 марта.
"В городе уже пятеро пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. Будет лечиться амбулаторно. Оправляться дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины", — написал Лысак.
73-летнюю женщину врачи госпитализировали. Ее состояние медики оценили как средней тяжести.
Кроме того, в городе повреждены несколько многоэтажных домов и городская инфраструктура.
В Офисе Генерального прокурора уточнили, что российская армия обстреляла Никополь из артиллерии.
Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 14 марта в Сумах во время поисковой операции на месте, где российский дрон-камикадзе попал в многоэтажное здание в ночь на 13 марта, спасатели нашли тело мужчины. Количество жертв вражеской атаки увеличилось до трех человек. Также ранения получили еще 14 человек.
В ночь на 14 марта ВС РФ обстреляли Харьковскую и Сумскую области. Оккупанты также запускали ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed в направлении Полтавской области.