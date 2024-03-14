Обстрел жилого дома в Сумах: число погибших увеличилось, тело достали из-под завалов (фото)

По словам спикера ГСЧС Сумской области Олега Стрелки, количество людей, которые могут находиться под завалами дома, пока неизвестно.

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В четверг, 14 марта, в Сумах были возобновлены поисковые операции на месте, где российский дрон-камикадзе попал в многоэтажное здание. Утром спасатели обнаружили тело мужчины под обломками после нескольких часов поисковых работ. Об этом сообщил спикер ГСЧС в области Олег Стрелка в комментарии изданию "Суспільне".

Он отметил, что число погибших от вражеской атаки увеличилось до трех человек. Также ранения получили еще 14 человек.

"С шести утра все работы возобновлены – инженерная, тяжелая техника на месте. Спасатели снова продолжают разбирать разрушения. Есть информация, что под завалами могут быть люди", – отметил он.

Спустя некоторое время после разрушения, из-под завалов удалось извлечь еще одно тело погибшего.

Чрезвычайники отмечают, что на данный момент неизвестно точное количество людей, которые могут оказаться под завалами дома. После удара 13 марта им удалось извлечь из-под обломков тела двух погибших.

"Вчера около 20:00 работы были временно приостановлены, однако оставалась наша пожарная техника, потому что была угроза повторного возникновения возгораний. Когда что-то загоралось – мы ликвидировали", – добавил Олег Стрелка.

В Сумах под завалами дома еще могут находиться люди

Что известно про обстрел Сум

В ночь на 13 марта российские войска атаковали Сумскую область дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Сумской области в 01:27 ночи. Позже появилась информация, что жители Сум слышали по меньшей мере два взрыва.

23 марта в ГСЧС писали, что на месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека. В пресс-службе заявили, что под завалами еще могут находиться люди.