В Сумах из-под завалов пятиэтажки достали тело погибшего человека (видео)

Под завалами еще могут находиться люди. Аварийно-спасательные работы в Сумах на месте российской атаки продолжаются.

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На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

В настоящее время также известно о восьми пострадавших в результате российского обстрела. Работы и в дальнейшем продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.

Обстрел Сум 13 марта

В ночь на 13 марта российские войска атаковали Сумскую область дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Сумской области в 01:27 ночи. Позже появилась информация, что жители Сум слышали по меньшей мере два взрыва.

БПЛА типа "Шахед" попал в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, из них 15 — разрушены. По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета, сообщил, что из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали десять человек, пятеро из них — дети. Они получили ранения. Информацию о погибших он не подтвердил.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы.

Напомним, 13 марта Россия атаковала Мирноград. Украинские спасатели извлекали людей из-под обломков квартир на третьем-пятом этажах дома. Работала специальная техника, которая помогала поднимать особо тяжелые обломки строительных конструкций. Из-под руин спасли мужчину, которого передали медработникам. Представители власти сообщали, что два человека погибли, из-под руин достали раненых, среди них — 13-летняя девочка.