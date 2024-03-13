Обстрел Мирнограда: ГСЧС опубликовала кадры спасения людей из-под завалов (видео)

В Мирнограде работала специальная техника, которая помогала поднимать особо тяжелые обломки строительных конструкций. Из-под руин спасли мужчину, которого передали медработникам.

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Украинские спасатели вытаскивали людей из-под обломков квартир на третьем-пятом этажах дома в Мирнограде Донецкой области, по которому ВС РФ нанесли удар. Люди как раз готовились ко сну — их спасают в домашней одежде, босыми. Слышен стон одного из спасенных: сначала спасатели освободили его от обломков, затем выносят на носилках.13 марта пресс-служба ГСЧС Донецкой области разместила видео спасательной операции на странице Facebook.

Работники ГСЧС показали специальную технику, которую использовали для разборки завалов в Мирнограде. Тем временем внутри разрушенного дома они работали голыми руками — осторожно извлекали обломки строительных конструкций и мебели, которыми завалило жителя одной из квартир. Мужчину деблокировали из-под обломков и положили на носилки в коридоре, который уцелел после российского обстрела.

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Носилки со спасенным мужчиной спустили с верхнего этажа и доставили к медикам, которые должны были оказать ему первую помощь. На видео попали обломки строительных конструкций — они зависали над коридором, по которому двигались работники ГСЧС.

Обстрел Мирнограда — детали событий 12 марта

Отметим, в ночь на 13 марта ВС РФ запустили по Мирнограду авиабомбу, которая попала в жилой квартал. Точное время атаки — 23:00, сообщил и.о. руководителя городской администрации Юрий Третьяк. Утром стало известно о последствиях российской атаки: два человека погибли, из-под руин достали раненых, среди них — 13-летняя девочка.

Для обстрела Мирнограда, расположенного в 30 км от линии фронта, ВС РФ использовали авиабомбу "Гром-Е1", заявил глава Донецкой ОГА ("Гром-Е1" имеет боевую часть весом 315 кг, летит на расстояние до 100 км, по "эффективности" сравнивается с КАБ-200).

В Донецкой областной прокуратуре детализировали последствия обстрела Мирнограда 12 марта. Правоохранители указали, что от взрыва повреждены четыре многоэтажки и девять авто. Ранены пять человек: трое мужчин (19, 26 и 44 лет) и две женщины (46 и 77 лет). Погибшие — 76-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Ранее Мирноград уже оказывался под ударом ВС РФ. В частности, 10 марта россияне трижды обстреляли город к востоку от Покровска в Донецкой области. Согласно первым сообщениям, подозревали использование С-300. Позже стало известно, что враг применил управляемые авиабомбы.

Напоминаем, в ночь на 13 марта ВС РФ ударили дронами-камикадзе по Сумах: есть попадание в жилой дом, погибли люди. Утром 13 марта было шумно в Одессе. Согласно данным командования, россияне запустили управляемую авиационную ракету.