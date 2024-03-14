ЗС РФ атакували Нікополь: серед постраждалих є дитина, — ОВА (фото)
Внаслідок артобстрілу поранення дістали один чоловік, троє жінок і семирічних хлопчик, повідомила місцева влада. Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки, міська інфраструктура і автомобілі.
Збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Серед постраждалих є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
За його словами, окупанти б'ють по Нікополю з самого ранку четверга, 14 березня.
"В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно. Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки", — написав Лисак.
73-річну жінку лікарі госпіталізували. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості.
Крім того, у місті пошкоджені декілька багатоповерхових будинків та міська інфраструктура.
В Офісі Генерального прокурора уточнили, що російська армія обстріляла Нікополь з артилерії.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 14 березня у Сумах під час пошукової операції на місці, де російський дрон-камікадзе влучив у багатоповерхову будівлю в ніч на 13 березня, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Кількість жертв ворожої атаки збільшилася до трьох осіб. Також поранення дістали ще 14 осіб.
У ніч на 14 березня ЗС РФ обстріляли Харківщину і Сумщину. Окупанти також запускали ракети та іранські дрони-камікадзе Shahed у напрямку Полтавської області.