Біля ЗАЕС знищено станцію радіаційного контролю: фото та подробиці

Біля ЗАЕС було знищено вже четверту станцію моніторингу радіації. Окупанти традиційно звинувачують в обстрілах ЗСУ, а МАГАТЕ висловлює "глибоку стурбованість".

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Унаслідок артилерійського обстрілу і подальшого загоряння було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на інформацію, надану ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Руйнування цієї станції ще більше знизило ефективність можливостей з виявлення та вимірювання радіоактивних викидів за межами майданчика під час надзвичайної ситуації, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У повідомленні наголошується, що за заявами, зв'язок із цією станцією моніторингу, розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від ЗАЕС, було втрачено ще в понеділок удень, 24 червня. Однак, як підкреслюється, через ситуацію з безпекою експерти не змогли отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу і наразі недоступні.

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"Втрата однієї станції радіаційного контролю не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але є частиною триваючої ерозії комплексу заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", — заявив Гроссі.

Руйнування станції моніторингу "підтвердила" й окупаційна адміністрація ЗАЕС, зазначивши, що пост радіаційного контролю у Великій Знам'янці нібито було повністю знищено внаслідок "артилерійського обстрілу ЗСУ".

Український "Енергоатом" ситуацію не коментував.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного опору, російські війська використовують Запорізьку атомну станцію як військову базу для чеченських бойовиків.