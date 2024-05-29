Росія використовує територію ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків, — ЦНС

Запорізька атомна електростанція від березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Нині там перебувають "кадирівці".

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Російські війська нині використовують Запорізьку атомну станцію, яка окупована з 2022 року, як військову базу для чеченських бойовиків. В одному з приміщень станцій "кадирівці" навіть облаштували тир. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У тимчасово захопленому Енергодарі на території АЕС спеціальний підрозділ Росгвардії "Ахмат" (СОБР та ОМОН) облаштував базу.

Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Присутність бойовиків та їх техніки на станції російські окупанти пояснюють охороною об’єкта. Але ЦНС повідомляє, що насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання міста та до репресій проти місцевих жителів.

Російські військові на ЗАЕС

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов у березні повідомляв, що ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база". А периметр атомної станції заміновано. Орлов зазначив, що персонал, який лишився на станції, зазнає психологічного і фізичного тиску, а також тортур окупантів, які перебувають на станції.

"Замінований периметр, замінована територія частково. По технологічних приміщеннях розміщені й особовий склад окупаційних військ, і військова техніка", — розповів Орлов. За його словами, на той момент в Енергодарі залишилося майже 20% мешканців — це приблизно десять тисяч осіб. До окупації в місті мешкало 53 тисячі людей. Покинуті квартири окупанти "націоналізують", розселяючи там завезений з РФ персонал.

ЗАЕС Фото: Енергоатом

Про те, що на території ЗАЕС перебувають саме "кадирівці", повідомляв і журналіст Денис Казанський. Про це розповів сам Рамзан Кадиров, коли опублікував у соцмережах відео про те, що депутат парламенту Чеченської Республіки Магомед Ханбієв відвідав зону бойових дій і зустрівся з чеченськими підрозділами, які зараз перебувають на Запорізькому напрямку.

"Наразі хлопці захищають стратегічно-важливі об'єкти, зокрема Запорізьку АЕС і місто Енергодар", — йдеться в повідомленні Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що в МАГАТЕ висловили побоювання щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. За словами гендиректора Рафаеля Гроссі, усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб знизити ризик інцидентів.