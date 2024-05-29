Россия использует территорию ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков, — ЦНС

Запорожская атомная электростанция с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Сейчас там находятся "кадыровцы".

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Российские войска сейчас используют Запорожскую атомную станцию, которая оккупирована с 2022 года, как военную базу для чеченских боевиков. В одном из помещений станций "кадыровцы" даже обустроили тир. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Во временно захваченном Энергодаре на территории АЭС специальное подразделение Росгвардии "Ахмат" (СОБР и ОМОН) обустроило базу.

Россияне используют захваченную атомную станцию как военную базу для своих боевиков. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

Присутствие боевиков и их техники на станции российские оккупанты объясняют охраной объекта. Но ЦНС сообщает, что на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против местных жителей.

Российские военные на ЗАЭС

Городской голова временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов в марте сообщал, что ЗАЭС уже третий год подряд "работает как военная база". А периметр атомной станции заминирован. Орлов отметил, что персонал, который остался на станции, испытывает психологическое и физическое давление, а также пытки оккупантов, которые находятся на станции.

"Заминирован периметр, заминирована территория частично. По технологическим помещениям размещены и личный состав оккупационных войск, и военная техника", — рассказал Орлов. По его словам, на тот момент в Энергодаре осталось около 20% жителей — это примерно десять тысяч человек. До оккупации в городе проживало 53 тысячи человек. Заброшенные квартиры оккупанты "национализируют", расселяя там завезенный из РФ персонал.

ЗАЭС Фото: Энергоатом

О том, что на территории ЗАЭС находятся именно "кадыровцы", сообщал и журналист Денис Казанский. Об этом рассказал сам Рамзан Кадыров, когда опубликовал в соцсетях видео о том, что депутат парламента Чеченской Республики Магомед Ханбиев посетил зону боевых действий и встретился с чеченскими подразделениями, которые сейчас находятся на Запорожском направлении.

"Сейчас ребята защищают стратегически важные объекты, в частности Запорожскую АЭС и город Энергодар", — говорится в сообщении Рамзана Кадырова.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в МАГАТЭ выразили опасения относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. По словам гендиректора Рафаэля Гросси, все усилия должны быть направлены на то, чтобы снизить риск инцидентов.