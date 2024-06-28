Возле ЗАЭС уничтожена станция радиационного контроля: фото и подробности

Возле ЗАЭС была уничтожена уже четвертая станция мониторинга радиации. Оккупанты традиционно обвиняют в обстрелах ВСУ, а МАГАТЭ выражает "глубокую обеспокоенность".

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В результате артиллерийского обстрела и последующего возгорания была разрушена станция внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на информацию, предоставленную ЗАЭС, находящейся под контролем российских оккупантов.

Разрушение данной станции еще больше снизило эффективность возможностей по обнаружению и измерению радиоактивных выбросов за пределами площадки во время чрезвычайной ситуации, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В сообщении отмечается, что по заявлениям, связь с этой станцией мониторинга, расположенной примерно в 16 километрах к юго-западу от ЗАЭС, была потеряна еще в понедельник днем, 24 июня. Однако, как подчеркивается, из-за ситуации с безопасностью эксперты не смогли получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждение.

В МАГАТЭ заявили, что с начала полномасштабного вторжения в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС четыре станции радиационного контроля из существующих 14 были выведены из строя и в настоящее время недоступны.

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"Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но является частью продолжающейся эрозии комплекса мер безопасности во время войны, что остается источником глубокой обеспокоенности", — заявил Гросси.

Разрушение станции мониторинга "подтвердила" и оккупационная администрация ЗАЭС, отметив, что пост радиационного контроля в Великой Знаменке якобы был полностью уничтожен в результате "артиллерийского обстрела ВСУ".

Украинский "Энергоатом" ситуацию не комментировал.

Напомним, по информации Центра национального сопротивления, российские войска используют Запорожскую атомную станцию как военную базу для чеченских боевиков.