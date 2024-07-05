Беспилотники атаковали подстанцию около ЗАЭС: пострадали 8 сотрудников, — МАГАТЭ

Подстанция "Радуга" была атакована дронами. В ударе уже традиционно обвинили ВСУ.

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В четверг, 4 июля, несколько беспилотников нанесли удары по объектам в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ранив рабочих и вызвав лесной пожар. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на оккупационную администрацию станции.

Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, заявили, что видели густой дым и слышали взрывы, доносившиеся из-под распределительного устройства 750 киловольт (кВ) станции, которая находится за пределами самой площадки ЗАЭС.

Отмечается, что единственная оставшаяся линия электропередачи поставляет электроэнергию за пределы площадки, необходимую станции для охлаждения ее шести реакторов в холодном состоянии и для других важных функций ядерной безопасности.

"В настоящее время линия электропередачи 750 кВ, а также резервная линия 330 кВ все еще доступны, но ситуация остается нестабильной", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

"Администрация" ЗАЭС сообщила, что в результате трех ударов дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, которые якобы нанесли Вооруженные силы Украины, повреждения получила подстанция "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара.

Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести.

На подстанции повреждены оба трансформатора. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом, меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, говорится в сообщении оккупационной администрации станции.

Экспертам МАГАТЭ сообщили, что также произошла утечка масла, по крайней мере, на одном из двух трансформаторов подстанции, также повреждена линия связи.

В результате, как отмечается, пострадавшая подстанция "Радуга" в настоящее время не работает, но Энергодар и прилегающая промышленная зона продолжают получать электроэнергию.

Украинский "Энергоатом" ситуацию не комментировал.

Напомним, в конце июня в результате артиллерийского обстрела и последующего возгорания была разрушена станция внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.