"Це наша ціль": Зеленський анонсував план деокупації Запорізької АЕС (відео)

Звільнення найбільшої в Європі атомної електростанції, за словами президента України, відбуватиметься дипломатичним шляхом.

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Україна наблизилася до деокупації Запорізької атомної електростанції (АЕС) після Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістки "Ми Україна" після підсумкової пресконференції у неділю, 16 червня.

Глава держави проанонсував відповідні зустрічі та покроковий план звільнення АЕС.

"Так, наблизились. Всі це визнають, що повинна бути деокупація ЗАЕС дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із держав, де буде обговорюватися ядерна безпека і буде виписуватися покроковий план. Це наша ціль", — зазначив Зеленський.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію. Аналітики неодноразово заявляли, що окупанти перетворили АЕС на військову базу і використовують її як щит.

Після підриву Каховської ГЕС в Офісі президента і ГУР попереджали, що росіяни можуть підірвати і Запорізьку АЕС.

8 березня МАГАТЕ закликало РФ до термінового виведення зі стратегічного об’єкта всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими.

16 червня у Швейцарії учасники Глобального саміту миру підписали спільне комюніке про основи миру. Згідно з документом, українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України та відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.