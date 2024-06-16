"Это наша цель": Зеленский анонсировал план деоккупации Запорожской АЭС (видео)

Освобождение крупнейшей в Европе атомной электростанции, по словам президента Украины, будет происходить дипломатическим путем.

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Украина приблизилась к деоккупации Запорожской атомной электростанции (АЭС) после Глобального саммита мира в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистки "Мы Украина" после итоговой пресс-конференции в воскресенье, 16 июня.

Глава государства проанонсировал соответствующие встречи и пошаговый план освобождения АЭС.

"Да, приблизились. Все это признают, что должна быть деоккупация ЗАЭС дипломатическим путем. Будут встречаться на платформе, как я вам сказал, в одном из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и будет выписываться пошаговый план. Это наша цель", — отметил Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, 4 марта 2022 года во время боев за Энергодар российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию. Аналитики неоднократно заявляли, что оккупанты превратили АЭС в военную базу и используют ее как щит.

После подрыва Каховской ГЭС в Офисе президента и ГУР предупреждали, что россияне могут взорвать и Запорожскую АЭС.

8 марта МАГАТЭ призвало РФ к срочному выводу со стратегического объекта всего несанкционированного персонала, включая военных.

16 июня в Швейцарии участники Глобального саммита мира подписали совместное коммюнике об основах мира. Согласно документу, украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.