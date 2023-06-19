Есть такая опция: у Зеленского предупредили о возможной атаке РФ на Запорожскую АЭС

В Офисе президента отмечают, что последствия экологической катастрофы, возникшей из-за взрыва Каховской ГЭС, кажутся ничтожными в сравнении с потенциальной масштабной экологической катастрофой, которая может произойти при попытке России взорвать ЗАЭС.

Related video

Россия может атаковать Запорожскую атомную электростанцию ввиду отсутствия у нее военных инструментов для влияния на ход боевых действий в Украине. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем интервью информационному агентству "РБК-Україна", опубликованному 19 июня.

По словам Подоляка, Россия использует такие инструменты, как подрыв плотины Каховской ГЭС в попытке заставить международное сообщество прекратить поддержку Украины и "признать их право на насилие и оккупацию".

"Однако мировое сообщество понимает, что Украина не согласится с такими предложениями. России действительно доступна опция атаковать ЗАЭС, и мы должны постоянно об этом говорить. Потому что экологическая катастрофа, вызванная взрывом Каховской ГЭС, ничтожна по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского масштаба, которая может произойти при попытке России взорвать ЗАЭС", — отметил Подоляк.

Может ли Украина предотвратить атаку на ЗАЭС

По словам советника главы ОП, существуют механизмы, которые могут помочь предотвратить угрозы в отношении ЗАЭС.

"Во-первых, необходимо признать наличие рисков и не пренебрегать ими. Во-вторых, следует признать, что эти риски связаны с ядерной энергетикой. В-третьих, Украина предложила план, который включает создание демилитаризованной зоны и обязательный вывод российской тяжелой техники или просто российских войск в полном объеме", — пояснил Подоляк.

По его словам, персонал атомной станции должен быть исключительно украинским, а если глобальное сообщество заинтересовано, то может быть размещена мониторинговая миссия МАГАТЭ.

"Но если вы это предлагаете от глобального сообщества, не от Украины, а от глобального сообщества, и если Россия не хочет это принять – тогда один инструмент достаточно жесткий – санкции на "Росатом", — добавил Подоляк.

Возможны ли переговоры с Россией

По мнению Михаила Подоляка, когда говорят о несправедливой войне и предлагают сесть за стол переговоров, по сути речь идет о капитуляции. Однако на данном этапе войны переговоры с Россией невозможны.

"Какие переговоры с убийцей ты хочешь провести? О чем? О том, чтобы дать время убийце подготовиться к следующему этапу и тебя добить, а в это время провоцировать тебя терактами, провоцировать тебя политическими убийствами, увеличить расходы на глобальную пропаганду, увеличить информационное давление о том, что Украина – это нацисты?" — отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что переговоры с Россией будут означать поражение для Украины, а также то, что военно-политическое руководство РФ не понесет наказание за свои преступления, совершенные против украинцев.

"У меня тогда вопрос: а почему не проигравшая войну Россия не захочет реализовать свои амбиции на других территориях, в других регионах? Почему она должен не финансировать террористические группировки, не финансировать государственные перевороты в других странах, не финансировать миграционные кризисы, продовольственные кризисы? Почему страна, на фоне огромного количества военных преступлений, должна вести себя иначе?", — добавил Подоляк.

Напомним, в этом же интервью Михаил Подоляк рассказал о том, что украинцам стоит быть готовыми к повторению атак ВС РФ на критическую инфраструктуру осенью и зимой.

Также советник главы ОП заявил, что у Киева нет необходимости наносить удары по территории РФ. По его словам, война сама "перекочует" на территорию страны-агрессора.