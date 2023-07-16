Угроза остается: в ГУР заявили, что россияне могут подорвать Запорожскую АЭС (видео)

По данным Андрея Юсова, россияне провели работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Крымский Титан" и продолжают политику шантажа.

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Российские захватчики продолжают находится на территории Запорожской атомной электростанции. Это значит, что риск теракта все также остается. Об этом сказал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и Запорожская станция – находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем", — сказал он.

Юсов также отметил, что угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты.

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Напомним, 12 июля Фокус писал, что украинские разведчики выяснили, что россияне установили взрывные устройства в технических помещениях ЗАЭС. Взрывчатка подрывается дистанционно и угрожает реакторам.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов несколько дней назад сообщил, что на ЗАЭС переброшены подразделения Росгвардии. Подразделения появились на станции после того, как стало известно о ее заминировании: таким образом российские власти имитировали заботу о безопасности.