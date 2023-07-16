Загроза залишається: у ГУР заявили, що росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС (відео)

За даними Андрія Юсова, росіяни провели роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС і заводу "Кримський Титан" і продовжують політику шантажу.

Related video

Російські загарбники продовжують перебувати на території Запорізької атомної електростанції. Це означає, що ризик теракту все також залишається. Про це сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"На жаль, ці важливі об'єкти — "Кримський титан" і Запорізька станція — перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об'єктів на території ЗАЕС і заводу "Титан". Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт — вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо", — сказав він.

Юсов також зазначив, що загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти.

Дивитися з 13:50

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав, що українські розвідники з'ясували, що росіяни встановили вибухові пристрої в технічних приміщеннях ЗАЕС. Вибухівка підривається дистанційно і загрожує реакторам.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов кілька днів тому повідомив, що на ЗАЕС перекинуто підрозділи Росгвардії. Підрозділи з'явилися на станції після того, як стало відомо про її замінування: таким чином російська влада імітувала турботу про безпеку.