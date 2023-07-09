Росія терміново перекидає на ЗАЕС підрозділи Росгвардії, — розвідка

За словами представника ГУР Андрія Юсова, саме керівництво Росгвардії в окупаційному корпусі відповідає за ситуацію на ЗАЕС.

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Москва направила на Запорізьку АЕС Росгвардію після того, як у мережі спливла інформація про те, що територія станції замінована. Про це 8 липня розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, у такий спосіб російська сторона відреагувала на карту мінування ЗАЕС, хоча водночас у МАГАТЕ говорять про те, що не бачать жодних спроб мінування станції з боку окупантів.

"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать — можливо, у них проблеми із зором — якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", — зазначив Юсов.

Крім мінних загороджень, додав представник розвідки, на станції знаходиться техніка з вибухівкою, тому можна припустити, що мінування території станції триває.

Також він пояснив, що на атомний об'єкт виїхали саме росгвардійці, оскільки саме керівництво цього відомства відповідає за ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації, і терміново представники Росгвардії — саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції — поїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не становитимуть для нас якихось таємниць", — сказав Юсов.

Нагадаємо, у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких помітні невідомі об'єкти, розміщені на даху енергоблока Запорізької АЕС.

Пізніше в Міноборони України повідомили, що в технічних приміщеннях і машинних залах ЗАЕС установлено мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно і некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.