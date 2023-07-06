На реакторі Запорізької АЕС виявлено невідомі об'єкти, — супутникові знімки

Раніше українська сторона попереджала про підготовку росіянами провокації на ЗАЕС. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомив, що на дахах енергоблоків окупанти розмістили предмети, схожі на вибухівку.

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У мережі з'явилися супутникові знімки від Planet Labs, що були зроблені 5 липня. На них помітні невідомі об'єкти, розташовані на дахах енергоблоків Запорізької АЕС, про які раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ. Кадри були опубліковані в Telegram "Радіо Свобода" 6 липня.

Зазначимо, що ймовірно на знімках зафіксовано четвертий енергоблок ЗАЕС, на яких раніше не було подібних об'єктів. Тим часом складно визначити, що саме розміщено на дахах реакторів, пишуть автори публікації.

"Їх виявили наш проєкт "Схеми" і російська служба "Радіо Свобода" на фото, зроблених вранці 5 липня і опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімка не дає змоги зрозуміти, що саме з'явилося на даху", — йдеться в коментарях під знімками.

Супутниковий знімок реактора ЗАЕС. Джерело: скріншот

Відзначено об'єкти на даху енергоблоку ЗАЕС. Джерело: скріншот

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу ЗСУ російські окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. 4 липня пресслужба відомства повідомила, що росіяни розмістили на дахах 3 і 4 енергоблоків станції предмети, схожі на вибухові пристрої.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов 5 липня заявив, що небезпека штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС поступово знижується. За його словами, українські спецслужби для цього "роблять певні дії".