РФ підготувала провокацію з вибухами на ЗАЕС: мета — звинуватити Україну, — Генштаб

За інформацією військових, на крівлі третього і четвертого енергоблоків було встановлено сторонні предмети, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Російська пропаганда вже почала звинувачувати Київ у підготовці теракту.

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Російські окупанти готують провокацію з вибухами на Запорізькій атомній електростанції, щоб оперативно звинуватити в тому, що відбувається, Україну. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ 4 липня.

За інформацією від військових, противник може застосувати вибухові пристрої на ЗАЕС, що може спричинити глобальні наслідки. Традиційно, всю відповідальність російська пропаганда спробує перекласти на українських захисників.

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Окремо було зазначено, що контроль над ЗАЕС із 4 березня 2022 року в руках Російської Федерації й українські військові, незважаючи на ескалацію, продовжують дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

У Генштабі уважно стежать за ситуацією і готові діяти за будь-яких умов.

"Жодна провокація противника не пройде", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня, незадовго до заяви Генштабу на цю тему висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що ймовірність підриву Запорізької АЕС становить 50/50%. Росіяни після сигналів від Заходу почали усвідомлювати наслідки катастрофи і переживають за санкції проти "Росатома".

Також повідомлялося, що 4 липня в російських пабліках почали писати про теракт на ЗАЕС найближчої ночі. Пропагандисти переконують, що Україна може використати високоточні ракети великої дальності та БПЛА для атаки на Запорізьку атомну електростанцію.