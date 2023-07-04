50 на 50: у Зеленського оцінили загрозу теракту на ЗАЕС найближчим часом (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, у Кремлі почали усвідомлювати наслідки, які понесе за собою катастрофа. Зокрема, йдеться про санкції для "Росатома".

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк знову оцінив імовірність підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Відсоткове співвідношення зменшилося. Про це він заявив в ефірі телемарафону 4 липня.

За його словами, росіяни вкрай бояться наслідків, які може спричинити теракт. Зокрема, стосуються вони юридичного характеру від Заходу, зокрема й для "Росатома".

Якщо зараз оцінювати процентне співвідношення того, чи наважиться Російська Федерація на підрив Запорізької АЕС, то ймовірність становить 50/50, вважає Михайло Подоляк.

"П'ятдесят уже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, — ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, зокрема для "Росатома" — вони будуть однозначно, якщо щось Росія захоче зробити", — ідеться в повідомленні.

Окремо радник глави Офісу президента додав, що Російська Федерація при цьому продовжує брати за основу терористичні методи і застосовує їх у війні проти України. Причина одна — вони більше не можуть протидіяти українському контрнаступу на фронті, тому намагаються завадити закінчити війну іншими способами. Михайло Подоляк сказав, що тактика спрямована на те, щоб не програти будь-яким шляхом.

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Нагадаємо, 4 липня в Укренерго заявили, що надійність енергоживлення Запорізької АЕС підвищено. Фахівцями було відновлено роботу однієї з резервних ліній електропередачі, яка й живить станцію в Запорізькій області.

Також Фокус писав, які українські області можуть постраждати в разі підриву ЗАЕС. Найближчими днями напрямок вітру буде різко змінюватися в різні боки. Від Кримського півострова до Києва.