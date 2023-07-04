Від Криму до Києва: які українські області можуть постраждати в разі підриву ЗАЕС (карта)

У НАТО вважають, що теракт на атомній станції може мати глобальні наслідки для світу, тому варто продовжити тиснути на РФ. Фокус розповів, які міста в небезпеці насамперед.

Related video

Ситуація із Запорізькою атомною електростанцією з кожним днем стає більш напруженою. Про загрозу, яка походить від росіян, говорять не тільки в Україні, а й у всьому світі. Фокус розібрався, яким буде напрямок вітру в найближчі кілька днів.

Говорити про ймовірний підрив ЗАЕС почали вже і в НАТО. Голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер переконаний, що якщо росіяни підуть на такий крок, то це матиме глобальні наслідки для всього світу, але найбільша небезпека, як і раніше, для України.

"Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО", — додав Бауер.

Онлайн-моніторинг напрямку вітру на сайті Windy.com свідчить про те, що якщо провокація Російської Федерації станеться 4 липня, то вітер буде йти в бік південної частини України, включно з окупованими територіями і Кримським півостровом. Насамперед викиди радіації, якщо вони відбудуться, торкнуться наших людей, до яких немає доступу в рятувальних груп.

Чи готується російська сторона до небезпеки, яка походить від них самих же — невідомо, проте після підриву Каховської ГЕС перші дні не було організовано жодних евакуаційних маршрутів, що призвело до загибелі людей.

Якщо противник готує теракт у середу, 5 липня, тоді вітер буде спрямований на західні та північно-західні області України, і тут уже більшою є небезпека для підконтрольних Києву територій, включно з Кропивницьким, Черкасами та столицею.

Ситуація напружена, проте український уряд продовжує превентивну підготовку до російської провокації. У багатьох областях проводяться навчання, які стануть у пригоді на випадок катастрофи.

При цьому, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко переконаний, що Київ може не відчути наслідків вибуху через своє географічне положення.

"Київ за межами впливу. Ми маємо чітко розуміти — потрібно робити все можливе, щоб запобігти цьому. Друге — не створювати паніки та штучного ажіотажу", — йдеться в повідомленні.

У будь-якому разі, навіть якщо вибух на ЗАЕС не станеться, зараз потрібно підійти до загрози серйозніше і слухати вказівки місцевої влади.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що в МОЗ озвучили алгоритм дій у разі підриву Запорізької АЕС. Фахівці екстрених служб провели масштабні тренувальні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС і змоделювали заходи на випадок небезпеки.