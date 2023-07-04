Небезпека для всього світу: топчиновник НАТО висловився про ситуацію на ЗАЕС

За словами глави Військового комітету НАТО, вибух на ЗАЕС стане екологічною та медичною катастрофою, яка вийде за рамки НАТО і зачепить весь світ.

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Роб Бауер, Голова Військового комітету НАТО, висловив свою занепокоєність щодо можливої атаки Росії на Запорізьку АЕС і наголосив, що такі дії матимуть глобальні наслідки. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції LBC.

За його словами, атака Росії на Запорізьку АЕС викличе міжнародну реакцію, оскільки така подія матиме значний вплив на Європу.

"Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО", — додав Бауер.

Він уточнив, що оскільки це буде екологічна і медична катастрофа, то вона вийде за рамки НАТО і питань безпеки.

Голова Військового комітету НАТО, Роб Бауер, також зазначив, що він не може уявити собі, щоб країни, які підтримують Росію, схвалили такі дії з боку її уряду.

"І тому можна було б думати, можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони на це підуть", — переконаний Бауер.

Нагадаємо, що 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях пройшли масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС. У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб, а також 350 одиниць спецтранспорту і 400 автобусів для евакуації.

Ще ми повідомляли, що 30 червня представники "Енергоатому" оприлюднили найбільш можливий перебіг подій після російського теракту на Запорізькій АЕС. За їхніми даними, теракт зачепить чотири області України.