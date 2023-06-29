Під загрозою 300 тисяч людей: в Україні пройшли навчання на випадок теракту на ЗАЕС (фото, відео)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, підготовка до можливого витоку радіації відбулася в трьох областях. Було залучено 8000 осіб, 350 одиниць спецтранспорту і 400 автобусів для евакуації.

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У четвер, 29 червня, у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Про це написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

Повідомляється, що о п'ятій ранку персонал відповідних служб було піднято за тривогою. Відпрацьовувалися дії на випадок витоку радіації з одного з енергоблоків Запорізької АЕС.

У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб, а також 350 одиниць спецтранспорту та 400 автобусів для евакуації. Крім того, було залучено близько 200 додаткових патрулів Нацполіції.

В Україні пройшли навчання у зв'язку із загрозою аварії на ЗАЕС

Як зазначає Клименко, окупована росіянами ЗАЕС несе потенційну небезпеку. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч людей із Дніпропетровської та Запорізької областей.

У МВС відпрацювали евакуацію населення

Пізніше очільник МВС додав, що в рамках тренувальних заходів було розгорнуто контрольно-санітарні пости для перевірки транспорту. Вони призначені для визначення радіаційного фону, а також для огляду та обробки машин і евакуйованих громадян.

У навчаннях було задіяно приблизно 8000 осіб

Нагадаємо, що соціологічне опитування компанії Russian Field від 28 червня показало, що 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.

Фокус також писав про те, чим загрожує аварія на ЗАЕС і які регіони в небезпеці. Згідно з оцінкою еколога Тетяни Тимочко, площа радіаційного зараження в разі вибуху реактора Запорізької АЕС може досягти 2 млн кв. км.