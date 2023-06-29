Под угрозой 300 тысяч человек: в Украине прошли учения на случай теракта на ЗАЭС (фото, видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, подготовка к возможной утечке радиации прошла в трех областях. Было задействовано 8000 человек, 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

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В четверг, 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Сообщается, что в пять утра персонал соответствующих служб был поднят по тревоге. Отрабатывались действия на случай утечки радиации из одного из энергоблоков Запорожской АЭС.

В учениях было задействовано примерно 8000 человек, а также 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации. Кроме того, были привлечены около 200 дополнительных патрулей Нацполиции.

В Украине прошли учения в связи с угрозой аварии на ЗАЭС

Как отмечает Клименко, оккупированная россиянами ЗАЭС несет потенциальную опасность. По самому худшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч людей из Днепропетровской и Запорожской областей.

В МВД отработали эвакуацию населения

Позже глава МВД добавил, что в рамках тренировочных мероприятий были развернуты контрольно-санитарные посты для проверки транспорта. Они предназначены для определения радиационного фона, а также для осмотра и обработки машин и эвакуированных граждан.

В учениях было задействовано примерно 8000 человек

Напомним, что социологический опрос компании Russian Field от 28 июня показал, что 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.

Фокус также писал о том, чем грозит авария на ЗАЭС и какие регионы в опасности. Согласно оценке эколога Татьяны Тимочко, площадь радиационного заражения в случае взрыва реактора Запорожской АЭС может достичь 2 млн кв. км.