Таблетки вживати не треба: у МОЗ озвучили алгоритм дій у разі підриву Запорізької АЕС (карта)

Фахівці екстрених служб провели масштабні тренувальні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС та змоделювали заходи на випадок небезпеки.

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Вживати таблетки "калію йодид", чи інші препарати для "йодної профілактики" без необхідності не варто, а рекомендації на випадок підриву російськими загарбниками Запорізької АЕС вже розроблені. Про це повідомив у інтерв'ю "Телеграфу" Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я.

Він зазначив, що приймати необхідні препарати та ліки потрібно у разі офіційних оповіщень влади, а "тероризувати" сімейних лікарів з приводу калію йодиду, з його слів, не потрібно. Наразі відомство моделює різні ситуації. Калію йодид може видаватись цивільним, але усі остаточні рекомендації будуть лише при аналізі конкретної загрози.

Кузін наголосив, що медична система активно готується до ймовірної катастрофи, яку можуть організувати російські загарбники. Головний державний санітарний лікар України звернув увагу, що 29 червня відбулися масштабні тренувальні навчання представників екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

"Ми в режимі реального часу перевірили системне реагування та взаємодії екстрених служб", – пояснив він.

Фото: прес-служба МОЗ

Представник Кабміну зазначив, що медики, енергетики, працівники МВС, рятувальники та комунальні служби працюють над планами реалізації у разі загрози. Сценарії можливого розвитку подій були попередньо змодельовані фахівцями на засіданні міжвідомчого кризового штабу. На навчаннях відпрацьовували алгоритм дії та роботи різних зон: пунктів евакуації у 50-кілометровій зоні забруднення, приймальних та проміжних пунктів евакуації.

Нагадаємо, наприкінці червня у Луцьку педіатри та сімейні лікарі почали видавати таблетки "калію йодид". Медики наголосили, що приймати таблетки просто так, без необхідності, категорично заборонено.