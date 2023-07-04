Таблетки употреблять не надо: в Минздраве озвучили алгоритм действий в случае подрыва Запорожской АЭС (карта)

Специалисты экстренных служб провели масштабные тренировочные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС и смоделировали меры на случай опасности.

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Употреблять таблетки "калия йодид", или другие препараты для "йодной профилактики" без необходимости не стоит, а рекомендации на случай подрыва российскими захватчиками Запорожской АЭС уже разработаны. Об этом сообщил в интервью"Телеграфу" Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения.

Он отметил, что принимать необходимые препараты и лекарства нужно в случае официальных оповещений власти, а "терроризировать" семейных врачей по поводу калия йодида, по его словам, не нужно. Сейчас ведомство моделирует различные ситуации. Калия йодид может выдаваться гражданским, но все окончательные рекомендации будут только при анализе конкретной угрозы.

Кузин подчеркнул, что медицинская система активно готовится к возможной катастрофе, которую могут организовать российские захватчики. Главный государственный санитарный врач Украины обратил внимание, что 29 июня состоялись масштабные тренировочные учения представителей экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

"Мы в режиме реального времени проверили системное реагирование и взаимодействие экстренных служб", — пояснил он.

Фото: пресс-служба МОЗ

Представитель Кабмина отметил, что медики, энергетики, работники МВД, спасатели и коммунальные службы работают над планами реализации в случае угрозы. Сценарии возможного развития событий были предварительно смоделированы специалистами на заседании межведомственного кризисного штаба. На учениях отрабатывали алгоритм действия и работы различных зон: пунктов эвакуации в 50-километровой зоне загрязнения, приемных и промежуточных пунктов эвакуации.

Напомним, в конце июня в Луцке педиатры и семейные врачи начали выдавать таблетки "калия йодид". Медики отметили, что принимать таблетки просто так, без необходимости, категорически запрещено.