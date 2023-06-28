У Луцьку педіатри та сімейні лікарі почали видавати таблетки "калію йодид"

Медики наголосили, що приймати таблетки "калію йодид" просто так, без необхідності, категорично заборонено.

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Препарат "калію йодид" здатен нейтралізувати дію радіоактивного йоду на організм. Відповідне розпорядження видала Управління охорони здоров’я Волинської ОДА, інформує Волинська служба Новин.

Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська розповіла, що медики дають не тільки таблетки, а й інформаційні брошури. Ці документи надали представники Центру громадського здоров’я.

"Радимо, щоб таблетка завжди була у близькому доступі, краще носити її з собою, наприклад, в гаманці", – зазначила вона.

В управлінні охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації пояснили, що педіатри та сімейні лікарі видають "калію йодид", аби підготуватися до можливої загрози у разі небезпеки для цивільних. Фахівці постійно проводять моніторинг ситуації у Луцьку та на Волині з наявністю у медичних закладах.

"Водночас ми наголошуємо: приймати йодид калію просто так, без необхідності, категорично заборонено", – розповів він.

В управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради підтвердили, що препаратом забезпечили усі заклади охорони здоров’я у необхідній кількості. Це зроблено для того, щоб люди не шукали його у разі потреби.

"Ми препарат отримали, дефіциту немає", – зазначили у міськраді.

Ситуація на ЗАЕС

У четвер, 22 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки і СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Інформація спровокувала панічні настрої серед населення. В аптеках зріс попит на відповідні препарати.

Нагадаємо, 22 червня в аптеках на території української столиці масово скуповували засоби захисту від радіації. МОЗ України закликало не приймати бездумно йодид калію для "профілактики". Там кажуть, що в разі небезпеки людям потрібно перебувати в укриттях і дотримуватися вказівок органів влади.