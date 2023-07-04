От Крыма до Киева: какие украинские области могут пострадать в случае подрыва ЗАЭС (карта)

В НАТО считают, что теракт на атомной станции может иметь глобальные последствия для мира, поэтому стоит продолжить давить на РФ. Фокус рассказал, какие города в опасности в первую очередь.

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Ситуация с Запорожской атомной электростанцией с каждым днем становится более накаленной. Об угрозе, которая исходит от россиян, говорят не только в Украине, но и во всем мире. Фокус разобрался, каким будет направление ветра в ближайшие несколько дней.

Говорить о вероятном подрыве ЗАЭС начали уже и в НАТО. Глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр убежден, что если россияне пойдут на такой шаг, то это будет иметь глобальные последствия для всего мира, но самая большая опасность по прежнему для Украины.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО", – добавил Бауэр.

Онлайн-мониторинг направления ветра на сайте Windy.com, говорит о том, что если провокация Российской Федерации произойдет 4 июля, то ветер будет идти в сторону южной части Украины, включая оккупированные территории и Крымский полуостров. В первую очередь выбросы радиации, если они произойдут, коснутся наших людей, к которым нет доступа у спасательных групп.

Готовится ли российская сторона к опасности, которая исходит от них самих же — неизвестно, однако после подрыва Каховской ГЭС первые дни не были организованы никакие эвакуационные маршруты, что привело к гибели людей.

Если противник готовит теракт в среду, 5 июля, тогда ветер будет направлен на западные и северно-западные области Украины и здесь уже больше опасность для подконтрольных Киеву территорий, включая Кропивницкий, Черкасы и столицу.

Ситуация накаленная, однако украинское правительство продолжает превентивную подготовку к российской провокации. Во многих областях проводятся учения, которые пригодятся на случай катастрофы.

При этом, министр здравоохранения Виктор Ляшко убежден, что Киев может не почувствовать последствий взрыва из-за своего географического положения.

"Киев за пределами влияния. Мы должны четко понимать — нужно делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа", — говорится в сообщении.

В любом случае, даже если взрыв на ЗАЭС не произойдет, сейчас нужно подойти к угрозе серьезнее и слушать указания местных властей.

Напомним, 4 июля сообщалось, что в Минздраве озвучили алгоритм действий в случае подрыва Запорожской АЭС. Специалисты экстренных служб провели масштабные тренировочные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС и смоделировали меры на случай опасности.