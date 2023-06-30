Чи виживе столиця: радіація дійде від Запорізької АЕС до Києва за 2 дні, — експерти

МОЗ заспокоїв киян — наслідки вибуху на ЗАЕС будуть мінімальні. КМДА готується — встановлює датчики для вимірювання рівня радіації. Фокус з'ясовував, що робити жителям столиці, якщо ЗС РФ підірвуть атомну станцію.

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Тема небезпеки підриву Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) знову на порядку денному. Після глави ГУР Міноборони Кирила Буданова ініціативу перехопив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він заспокоїв киян заявою про мінімальні наслідки вибуху на ЗАЕС для столиці.

"Київ за межами впливу. Ми маємо чітко розуміти — потрібно робити все можливе, щоб запобігти цьому. Друге — не створювати паніки і штучного ажіотажу", — говорив міністр.

Ляшко визнав, що підготуватися і захистити все населення України від радіації після ядерного вибуху точно не вийде. Влада розробляє алгоритми дій на випадок підриву Запорізької АЕС. Насамперед допоможуть тим, хто живе поруч зі станцією, констатував міністр.

Київська влада готується — два додаткові датчики для вимірювання рівня радіації з'явилися в Голосіївському та Святошинському районах. Загалом у столиці працює сім датчиків у режимі реального часу. Дані про рівень радіації передаються в додаток "Київ Цифровий".

Кияни зможуть побачити адреси датчиків і зафіксований ними рівень радіації.

"На основі цих даних ми можемо вживати оперативні заходи, планувати їх, імплементуючи в довгострокові програми та стратегії", — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Датчики вимірювання рівня радіації встановили за такими адресами:

вулиця Турівська, 28 (Подільський район);

вулиця Щусєва, 20 (Шевченківський район);

проспект Правди, 64-Г (Подільський район);

проспект Берестейський, 97 (Святошинський район);

Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

вулиця Вербицького, 26 (Дарницький район);

вулиця Китаївська, 22 (Голосіївський район).

Підрив Запорізької АЕС: до Києва повітря дійде за два дні

Повітряні маси не встигнуть донести до столиці радіоактивну хмару, вважає інструктор з виживання і тактичної медицини міжнародної категорії Ігор Молодан.

"Київ досить далеко, ймовірність вкрай маленька. Швидше за все, повітряні маси в радіусі 50-100 кілометрів від ЗАЕС осядуть. Якщо будуть дощі, то ще швидше. У киян завжди є час на реакцію. Зі швидкістю вітру 25 кілометрів на годину можна підрахувати, що за кілька діб маси дійдуть до Києва", — прокоментував він Фокусу.

Пряма відстань від Запорізької АЕС в Енергодарі до Києва — трохи більше ніж 430 кілометрів.

Від Енергодара до Києва — трохи більше ніж 430 кілометрів

Вітер не буде дути два дні в одному напрямку. Якщо хтось у Києві вирішить їхати, потрібно дивитися на поширення повітряних мас на карті вітрів відносно Енергодара, доповнює Молодан.

"Зараз напрямок вітру — на тимчасово окуповані території. Це південь і Крим. Радіація може бути в межах норми, навіть якщо і дійде [до Києва]. Пів Європи накрила Чорнобильська АЕС, але радіаційний фон був у нормі й ніхто не реагував. А в зоні відчуження сильно постраждали частина Білорусі та Росії", — додає фахівець.

За нормами МАГАТЕ, безпечним вважається рівень радіації до 0,5 мікрозіверта (мЗв) на годину. Понад 1,2 мЗв/год — уже небезпечний радіаційний фон, а смертельна доза — 6-7 мЗв/год і більше.

Є менш оптимістичні дані. У доповіді організації "Лікарі світу за запобігання ядерній війні" (IPPNW) від 2011 року йдеться про те, що в Європі від Чорнобильської АЕС постраждали понад 600 мільйонів людей.

Наслідки радіоактивного опромінення, як вказують експерти IPPNW, проявлялися в наступних поколіннях. Наприклад, після 1986 року в Європі народилося на 800 тисяч дітей менше від очікуваної кількості. Зокрема, скоротилася кількість новонароджених дівчаток.

"Тільки в Західній Європі через чорнобильську аварію сталося від 100 до 200 тисяч викиднів. У країнах Скандинавії на 15,8% зросла смертність немовлят. У Німеччині значно збільшилася кількість випадків синдрому Дауна, а в південній частині у дітей масово виявляли злоякісну пухлину нервових тканин — невробластому", — зауважили фахівці.

Розбудити Захід: чому Київ говорить про теракт на ЗАЕС?

Варто зазначити, що попередження з Києва не позбавлені сенсу. Об'єктивна загроза теракту на ЗАЕС не зникла. Розпалювання паніки і зайве заспокоєння українців — не найкращі варіанти, сказав Фокусу керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

"Віктор Ляшко говорив про Київ для заспокоєння. Буквально він каже: "Ми розуміємо, теракт реальний, тому варто зробити такі-то кроки". МОЗ оновило список, що потрібно мати в аптечці. До речі, жодного слова про йод. Там є маски, від яких ми відвикли після завершення пандемії коронавірусу", — зазначає політолог.

Повернення до порядку денного небезпеки теракту на ЗАЕС потрібне і для західних партнерів України. Київ посилає сигнал, щоб США і ЄС не заспокоювалися, оскільки це буде глобальна катастрофа. А в США поки що не бачать конкретного алгоритму дій від Росії, які призведуть до підриву АЕС.

"Україна оцінює цю загрозу реальніше, оскільки все відбувається на її території. Вашингтон публічно не робить заяв, але кулуарно йде комунікація. Москві передали — навіть не думайте це робити [теракт на ЗАЕС]. Ми знаємо і готові реагувати", — поділився думкою експерт.

На думку Ігоря Молодана, ніхто не знає напевно, підірвуть росіяни ЗАЕС чи ні. Тому представники влади й озвучують попередження.

"Це як із ядерною зброєю — є припущення, а що напевно буде, хто може сказати?" — запитує він.

Нагадаємо, що 29 червня в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях влаштовували навчання через загрозу катастрофи на ЗАЕС. У них брали участь близько 8 тисяч осіб.

Фокус раніше докладно пояснював, яким регіонам загрожує небезпека від підриву ЗС РФ Запорізької АЕС. Можливість подумати після вибуху є у жителів Харкова, Дніпра, Київської, Чернігівської та Житомирської областей.