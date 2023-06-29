"Київ за межами впливу": Ляшко озвучив наслідки підриву ЗАЕС для міст (відео)

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я, 100% населення від наслідків підриву захистити неможливо, проте уряд уже підготував перелік рекомендацій для людей. Для кожної області вони будуть різними.

Related video

Розмови про те, що Російська Федерація збирається підірвати Запорізьку атомну електростанцію, не припиняються. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наслідки для столиці можуть бути мінімальними. Про це він розповів у новому інтерв'ю на телеканалі "Ми — Україна" 29 червня.

За його словами, якщо окупанти наважаться на провокацію у вигляді підриву ЗАЕС, яка залишається замінованою, тоді Київ залишається за межею впливу наслідків.

"Київ поза межами впливу. Однак, ми маємо чітко розуміти, давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому — ключове завдання. Друге — не створювати паніки та штучного ажіотажу", — йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що найголовніше в разі теракту — зберігати спокій і слухати рекомендації, які опублікує для цього відомство або місцева влада.

Річ у тім, що всі підготовлені заходи прив'язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу.

При цьому Віктор Ляшко окремо додав, що превентивно підготуватися і захистити 100% населення України від радіаційної аварії точно не вийде, тому уряд зайнявся розробкою алгоритмів дій, які почнуть виконуватися, якщо росіяни підірвуть Запорізьку АЕС. Насамперед допомогу надаватимуть громадянам, які перебувають неподалік.

Окремо в МОЗ висловилися з приводу того, чи допоможуть пігулки "йодид калію" в разі викиду радіації.

"Не можна зараз прогнозувати, що допоможе, яким буде вибух та інші речі. Відповідні препарати вже роздавалися людям, які живуть у потенційній зоні вибуху", — каже Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що "Енергоатом" моделює атаку і проводить масштабні навчання на випадок, якщо Російська Федерація підірве ЗАЕС. Підготовка проходить на території Запоріжжя та Запорізького району, які розташовані недалеко від станції.