Загроза теракту на ЗАЕС: мешканцям яких регіонів потрібно виїжджати, а в кого є час "подумати"

Найнебезпечніша зона після потенційного вибуху на ЗАЕС — у радіусі 50 км. Мешканцям Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей треба одразу виїжджати, а в населення в інших прилеглих регіонах буде до 24 годин не ухвалення рішення, упевнений інструктор із виживання Ігор Молодан, з яким поговорив Фокус. Але існують і альтернативні думки.

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Глава військової розвідки України Кирило Буданов 23 червня повернув у новинний порядок денний небезпеку можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Російські військові все для цього підготували й чекають наказ підірвати об'єкт.

За даними Буданова, ставок-охолоджувач уже заміновано. Витік радіації потрібен для зупинки контрнаступу ЗСУ і заморозки лінії фронту. Українська влада поки не дає рекомендацій, чи потрібно українцям евакуюватися, щоб не постраждати від можливих наслідків теракту. Фокус дізнавався в експертів, чи варто турбуватися про це зараз і що робити в разі вибуху.

Евакуація під час теракту на ЗАЕС: найбезпечніше — за Карпатами

Найнебезпечніша зона після вибуху буде в радіусі 50 км від ЗАЕС, упевнений інструктор із виживання й тактичної медицини міжнародної категорії Ігор Молодан. Тим, хто живе на такій відстані від епіцентру, слід реагувати швидко й виїжджати в будь-який бік щонайменше на 100-150 км. Це стосується жителів Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

"При ядерному вибуху з великою температурою горіння радіоактивні частинки охолонуть і осядуть під час дощу. Якщо підуть опади відразу після теракту, час скорочується до 15 хвилин", — вказує Молодан.

Трохи більше часу на "подумати" мають мешканці Харкова та Дніпра. А в Київській, Чернігівській та Житомирській областях залежно від швидкості вітру у людей буде від 12 до 24 годин на ухвалення рішення.

"Коли підтвердять теракт, потрібно дивитися метеозведення за напрямком і швидкістю вітру. Може і в Росію піти. Заходьте відразу на сайти метеослужб — дивіться карту переміщення повітряних мас у режимі реального часу. Росіяни теж зважатимуть на погодні умови, щоб на них і тимчасово окуповані території не потрапила радіація", — додає він.

Як сховатися від радіоактивних опадів?

Інша проблема полягає у швидкості підтвердження факту вибуху — влада і МВС мають дати перевірену інформацію, а територія ЗАЕС окупована ЗС РФ.

"Якщо люди бачать щось схоже на виверження вулкана і пластівці падають на землю — це перші й найнебезпечніші радіоактивні опади. Під них не можна потрапляти й часу на виїзд не буде", — додає Ігор Молодан.

У такому разі доведеться шукати укриття. Це може бути приміщення в підвалі або на середніх поверхах багатоповерхівок — подалі від землі та дахів. Цілком підійде ванна або туалетна кімната. Потрібно закрити всі вікна, вентиляційні та дверні отвори. Сидіти там потрібно щонайменше добу і чекати на інструкції рятувальників, куди евакуюватися, пояснює експерт із виживання.

Виїжджати рекомендується в північно-західні райони України, зокрема, на Закарпаття та Волинську область. Найбезпечніше — за Карпатами, адже Карпатський гірський масив затримає переміщення радіоактивних мас, резюмує він.

"Реактори ЗАЕС не працюють, бігти не треба": альтернативна думка

Піддаватися паніці й тікати після вибуху на ЗАЕС не варто, своєю чергою вважає завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

"Нікуди бігти не треба за найпесимістичніших прогнозів. При реакторах, що не працюють, паливо перебуває в стані, коли накопичена радіоактивність зменшується в три тисячі разів. Радіонукліди, що завдають максимальної шкоди здоров'ю під час вибуху ядерної установки, що працює, — це радіоактивний йод і короткоживучі РБГ-гази [радіоактивні благородні гази]. Зараз їх там [на ЗАЕС] немає", — коментує він.

Малоймовірно, що окупанти підірвуть басейн витримки відпрацьованого ядерного палива на АЕС, оскільки туди не можна підійти. Викид радіоактивних речовин у навколишнє середовище буде мінімальний — у сотні разів менший, ніж під час аварії на Чорнобильській АЕС, доповнює Борисенко.

"Усе осяде в зонах проммайданчика або спостереження — три, п'ять, десять, максимум 20 кілометрів. Це якщо буде теракт, тобто миттєвий підрив. Якщо станцію знеструмлять, буде тривалий процес. Рахунок піде на дні", — заявляє експерт.

Мешканцям віддалених регіонів, наприклад Харкова, Борисенко рекомендує не хвилюватися і нічого не робити.

"У Харкові навіть за найгірших ситуацій взагалі нічого не треба робити. Київ від Чорнобиля по прямій — 90 км. Після вибуху ЧАЕС ситуація в Києві була не з приємних, високі рівні радіації були впродовж двох днів, але це катастрофа світового масштабу — вибухнув реактор, що працював. На ЗАЕС такий сценарій гіпотетично неможливий. Буде локальне ураження, за кілька годин усе осяде в холодному стані й не літатиме в повітрі", — підсумував академік.

Вибух на Запорізькій АЕС: що кажуть у МВС?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликає громадян зберігати спокій у разі вибуху на ЗАЕС і слухати рекомендації влади.

"Радіоактивний фон у повітрі [після ймовірного вибуху] зберігатиметься близько доби. На 80% ми знизимо радіаційний фон за добу. Якщо не буде евакуаційних заходів, потрібно закритися в приміщенні, закрити системи вентиляції, вимкнути кондиціонери, обігрівачі та інше", — заявив міністр.

Ігор Клименко закликає українців зберігати спокій під час вибуху на ЗАЕС

Слід ущільнити всі отвори в будинках або квартирах змоченою тканиною або скотчем. МВС дасть чіткі вказівки щодо правил поведінки протягом цього часу, вказав Клименко.

Міністр повідомив, що найближчими днями проведуть навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів. Устаткування з вимірювання радіації відкаліброване і готове до роботи, запевнив глава МВС.

Нагадаємо, що в Києві почали скуповувати йодид калію в аптеках. Приводом для ажіотажу стала заява президента України Володимира Зеленського про підготовку російськими окупантами теракту на ЗАЕС.

Доктор Євген Комаровський закликає не вживати бездумно засоби захисту від радіації. Києву точно не загрожує ЗАЕС, а "чарівної пігулки" від радіації немає, зазначив він.