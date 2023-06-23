"Не ковтайте ви цей йод": Комаровський закликає не "чудити" з препаратами від радіації (відео)

За словами лікаря, вживання калію йодиду актуальне в разі, якщо стався вибух на реакторі, що працює. Комаровський підкреслив, що жителям столиці зараз турбуватися нема про що.

Related video

Лікар Євген Комаровський, прокоментував ситуацію із застосуванням йодиду калію при загрозі ядерного зараження і закликав не споживати засоби захисту від радіації бездумно. Про це він повідомив у п'ятницю, 23 червня, каналу КИЇВ24.

"Києву Запорізька АЕС точно не загрожує, а ті (люди — ред.), які поруч, мають бути максимально евакуйовані й перебувати всередині приміщення. Але ще раз кажу, немає такої чарівної таблетки, яка може врятувати від радіації", — сказав Комаровський.

Він вважає, що необхідності приймати йодид калію заздалегідь немає, він знадобиться лише в разі реальної загрози.

"Ще раз звертаю увагу, викидати калію йодид не треба, нехай він лежить у будинку. Він у будь-якому разі використовується тільки тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі. В Україні зрештою є станції з працюючими реакторами. Від наших ворогів очікувати можна все що завгодно. Тільки ще раз прошу, не ковтайте ви цей йод доки не почуєте прямої вказівки від влади", — зазначив лікар.

Загроза теракту на ЗАЕС: ажіотаж у столичних аптеках

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки та СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Того ж дня в аптеках Києва масово почали скуповувати йодид калію, який може допомогти пережити радіаційну небезпеку.

Зі свого боку, речник президента РФ Дмитро Пєсков висловився з приводу заяв українського президента про підготовку Росією теракту на ЗАЕС. Представник Кремля відкинув ці звинувачення, назвавши їх "брехнею".

Раніше, 20 червня, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. За інформацією керівника розвідки, окупанти заклали вибухівку в охолоджувач.

Також нагадаємо, що Фокус опублікував інструкції від Міністерства охорони здоров'я України про те, як українцям поводитися в разі радіаційної аварії.