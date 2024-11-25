Дослідження попереджає: бути диванним овочем шкідливо для пам'яті

Дослідники знайшли взаємозв'язок між фізичними вправами та робочою пам'яттю людини.

Нове дослідження принесло погані новини для тих, хто любить проводити весь вільний час удома на дивані. Вчені з'ясували, що тренування не тільки покращують фігуру людей, а й допомагають зберегти гостроту розуму, пише Gizmodo.

Дослідники з Фінляндії порівняли дані про пам'ять людей з різним рівнем фізичної активності. Результати показали, що у спортсменів краща короткочасна пам'ять, ніж у інших людей, особливо тих, хто веде малорухливий спосіб життя.

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Дослідження провели вчені з Університету Ювяскюля, які намагалися знайти зв'язок між фізичними вправами та когнітивними здібностями. Попередні дослідження вже показували, що фізична активність пов'язана з поліпшенням когнітивних здібностей, включно з нашою робочою пам'яттю — аспектом пізнання, що дає нам змогу одночасно обробляти невеликі обсяги інформації для виконання завдань.

У спортсменів краще розвинена робоча пам'ять, оскільки їм часто доводиться ухвалювати рішення за частки секунди. Але дослідники кажуть, що поки не було експериментів, які порівняли б робочу пам'ять у спортсменів і звичайних людей. Саме цим і зайнялася команда з Фінляндії.

Учені проаналізували результати 21 дослідження, у яких брали участь 1455 осіб, більшість із яких займалися баскетболом, бейсболом або фехтуванням.

Спортсмени мали статистично значущу перевагу в робочій пам'яті, як порівняти з неспортивними людьми, на різних рівнях активності та в різних видах спорту. Різниця була ще більшою, коли вчені порівняли спортсменів із людьми, які ведуть малорухливий спосіб життя.

"Результати нашого дослідження вказують на зв'язок між спортивною майстерністю і поліпшеною продуктивністю робочої пам'яті, тоді як малорухливий спосіб життя, мабуть, пов'язаний з її недоліками", — пишуть автори дослідження.

Зазначається, що такі переваги не обмежуються лише молодими людьми, які частіше займаються спортом. Дослідження показали, що регулярні вправи пов'язані з поліпшенням робочої пам'яті й у літніх людей. Вправи також запобігають віковому зниженню пам'яті, яке ми відчуваємо в міру старіння.

Нагадаємо, з'ясувалося, що мозок по-особливому зберігає спогади. Результати дослідження допоможуть ученим зрозуміти, як допомогти людям отримати доступ до спогадів, які вони вважали назавжди втраченими.