Исследование предупреждает: быть диванным овощем вредно для памяти

Исследователи нашли взаимосвязь между физическими упражнениями и рабочей памятью человека.

Новое исследование принесло плохие новости для тех, кто любит проводить все свободное время дома на диване. Ученые выяснили, что тренировки не только улучшают фигуру людей, но и помогают сохранить остроту ума, пишет Gizmodo.

Исследователи из Финляндии сравнили данные о памяти людей с разным уровнем физической активности. Результаты показали, что у спортсменов лучше кратковременная память, чем у других людей, особенно тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование провели ученые из Университета Ювяскюля, которые пытались найти связь между физическим упражнениями и когнитивными способностями. Предыдущие исследования уже показывали, что физическая активность связана с улучшением когнитивных способностей, включая нашу рабочую память — аспект познания, который позволяет нам одновременно обрабатывать небольшие объемы информации для выполнения задач.

У спортсменов лучше развита рабочая память, так как им часто приходится принимать решения за доли секунды. Но исследователи говорят, что пока не было экспериментов, которые сравнили бы рабочую память у спортсменов и обычных людей. Именно этим и занялась команда из Финляндии.

Ученые проанализировали результаты 21 исследования, в которых принимали участие 1455 человек, большинство из которых занимались баскетболом, бейсболом или фехтованием.

Спортсмены имели статистически значимое преимущество в рабочей памяти в сравнении с неспортивными людьми на разных уровнях активности и в разных видах спорта. Разница была еще больше, когда ученые сравнили спортсменов с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни.

"Результаты нашего исследования указывают на связь между спортивным мастерством и улучшенной производительностью рабочей памяти, в то время как малоподвижный образ жизни, по-видимому, связан с ее недостатками", — пишут авторы исследования.

Отмечается, что такие преимущества не ограничиваются только молодыми людьми, которые чаще занимаются спортом. Исследования показали, что регулярные упражнения связаны с улучшением рабочей памяти и у пожилых людей. Упражнения также предотвращают возрастное снижение памяти, которое мы испытывает по мере старения.

Напомним, выяснилось, что мозг по-особенному хранит воспоминания. Результаты исследования помогут ученым понять, как помочь людям получить доступ к воспоминаниям, которые они считали навсегда утраченными.