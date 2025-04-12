"Горжусь, что представляю Россию": украинский боец UFC сменил гражданство на российское

Украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов заявил о смене общности и ожидает увидеть российский флаг рядом со своим именем, когда выйдет на бой против Доминика Рейеса.

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Об этом пишет MMA Fighting.

"Да, мы говорили об этом с UFC, даже за два мероприятия до того, как я спросил о том, чтобы определить Кисловодск, Россия, как место, где я буду драться. Я живу там уже несколько лет и считаю, что теперь имею честь представлять их", — сказал Крылов

Ранее Крылов жил в Украине и представлял Донецк, однако сейчас он живет исключительно в России, и именно эту страну планирует представлять.

"То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. А как мы знаем, на политической арене по этому поводу много дискуссий. И не все понимают, кому он принадлежит. Поэтому я предпочитал выступать без флага", — пояснил Крылов.

Он подчеркнул, что считает позитивом то, что теперь его имя ассоциируют с Россией.

"Я горжусь тем, что представляю Россию", — подчеркнул Крылов.

Напомним, 4 апреля украинский боец Роман Крыкля одолел своего соперника из Великобритании Линдона Ноулза в главном событии вечера в рамках турнира ONE Fight Night 30.

Фокус также писал о том, как украинский спортсмен Вадим Кравчук вступил в спор с женщинами в соцсетях и сравнил мужчин с собаками.