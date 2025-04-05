Атлет "отправил" украинок в окопы и сравнил мужчин с собаками: реакция федерации

Украинский спортсмен Вадим Кравчук вступил в спор с женщинами в соцсетях о спорте и мобилизации. На его сексистские высказывания отреагировали комментатор Виталий Волочай и президент ФЛАУ Ольга Саладуха.

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На комментарии атлета обратили внимание 4 апреля в "Суспільне Спорт", ведь именно под их постом развернулись "баталии".

Почему спортсмен попал в скандал

Сообщение было посвящено реакции женской сборной по футболу на заявление президента ф/к "Ингулец" Александра Поворознюка. Он отмечал, что "не понимает женского футбола", ведь не видит там ничего кроме "красивых девушек", с которыми "надо что-то другое делать, а не в футбол играть".

На защиту Поворознюка стал спортсмен Вадим Кравчук, который выступил за то, чтобы женщины и мужчины были "на равных в окопах". С украинками, которые были не согласны с такой позицией, атлет вступал в словесные перепалки.

"Ты хочешь сказать, что женщины могут сравниться с мужчинами?", — написал он в одном из комментариев.

Комментарии Вадима Кравчука Фото: Суспільне Комментарии Вадима Кравчука Фото: Суспільне

Кравчук заверил, что ему нравится женский футбол, но он не согласен, что тот стоит на уровне с мужским. Говоря о равенстве прав, он указал, что женщины сейчас могут выезжать за границу и создавать там семьи, а "мужчин ловят как собак". При этом он заметил, что считает мерзким "продолжение рода смешанной крови".

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Спортсмен признал, что собственную жену в окоп не отправит, потому что "она отличает мужчин от женщин". Своим оппоненткам он указывал, что те "кудахчут", называл их "маленькими людьми" и уникумами, использовал нецензурную лексику.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Кто такой Вадим Кравчук

Вадим Кравчук — участник нынешнего Евро по легкой атлетике в помещении. На соревнованиях в городе Апелдорн (Нидерланды) 29-летний спортсмен не преодолел квалификацию. Он закончил прыжки в высоту на планке в 2,18 метра.

Волочай раскрыл достижения и место жительства атлета

Спортивный комментатор Виталий Волочай рассказал, что Кравчук — член сборной по легкой атлетике, который дважды за карьеру попадал на Чемпионат Европы в помещении. Оба раза он "финишировал с невероятным результатом", о котором ни журналист, ни украинцы не слышали.

Легкоатлет получает государственную стипендию, большую часть времени тренируется и проживает в Португалии.

"Я понимаю, если бы это написал спортсмен по любому виду спорта, вот буквально по любому, кроме прыжков в высоту. Но такие клиенты существуют. И за это стыдно. Стыдно за то, что они в сборной, стыдно за то, что им государство платит, стыдно за то, что такое возможно. Конечно, он уже повыдалял из интернета эту словесную диарею, но Вадим, тебе это не поможет", — подчеркнул Волочай.

В федерации отреагировали

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Ольга Саладуха прокомментировала серию скандальных комментариев Кравчука. Она назвала его высказывания "недопустимыми и позорными", анонсировав обязательную реакцию на уровне соответствующих комиссий и комитетов.

"От себя же отмечу, что спорт — это не о поле, а о стремлении, таланте и силе духа. Женщины и мужчины сталкиваются с одинаковыми вызовами — болью поражений, радостью побед, годами самоотверженного труда. Но исторически женщинам приходилось преодолевать еще и барьеры предвзятости, доказывая, что они не менее достойны. Сегодня их достижения вдохновляют мир, создавая примеры для будущих поколений. В спорте нет второстепенных ролей — каждая спортсменка и каждый спортсмен формируют его величие, потому что именно многообразие делает спорт сильнее", — подчеркнула Саладуха.

Напомним, звездный тренер Жозе Моуринью схватил соперника за нос, теперь ему грозит длительная дисквалификация.

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