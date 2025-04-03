Ущипнул тренера за нос: Жозе Моуринью грозит дисквалификация до конца сезона (видео)

Звездный тренер схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука после проигрыша команды "Фенербахче", которую Моуринью тренирует. И теперь легенде "Челси" грозит очередная длительная дисквалификация.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Жозе Моуриньо схватил за нос своего коллегу Окана Бурука

"Фенербахче" проиграл "Галатасараю" со счетом 2:1 в кубке Турции. И когда его команда потерпела поражение, а три игрока: Мерт Яндас из "Фенербахче" и Керем Демирбай и Барыш Йылмаз из "Галатасарая" — были удалены с поля в конце матча, Жозе Моуринью примечательным образом ущипнул за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука.

После инцидента Бурук упал на поле, игроки обеих команд бросились к воротам, а Моуринью оттащили прочь.

Впоследствии Моуринью был увезен с места происшествия членом его тренерского штаба.

Хотя бывший тренер "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" избежал наказания в тот вечер, после столкновения он может быть отстранен от участия в матчах.

Это был яркий финал неудачного вечера для Моуринью, поскольку его команда вылетела из борьбы за кубок.

Между двумя менеджерами уже не было взаимной симпатии: в феврале Моуринью подал иск против "Галатасарая" после того, как клуб обвинил его в расистских высказываниях.

Моуринью, выступая после нулевой ничьей в турецком дерби, сказал, что скамейка запасных "Галатасарая" "прыгала, как обезьяны".

В 2011 году Моуринью вызвал возмущение в Испании, когда ткнул пальцем в глаз игрока "Барселоны" Тито Вилановы.

После инцидента турецкая пресса активно обсуждает возможные наказания для Моуринью. Если его поведение будет признано антиспортивным, ему грозит от 1 до 3 матчей дисквалификации и штраф от 50 000 до 500 000 турецких лир (от 1 200 до 12 000 евро). Если же это будет расценено как агрессия, тренера могут отстранить на 5-10 матчей.

Напомним, в 2021 году Жозе Моуринью уже попадал в расистский скандал, но тогда дело удалось спустить на тормозах.