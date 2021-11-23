Бананы раздора: Жозе Моуриньо попал в расистский скандал (видео)

Португальский тренер подарил бутсы своему игроку Феликсу Афене-Гьяну, но этот жест обернулся неприятностями.

Футболист "Ромы" Феликс Афена-Гьян получил обещанный подарок от португальского наставника Жозе Моуриньо. Игрок опубликовал соответствующее видео на своей странице в Twitter и Instagram.

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Но, как сообщает Eurosport.ru, в Twitter футболист удалил пост и позже опубликовал сокращенный вариант ролика, поскольку на клуб и Жозе Моуриньо комментаторы вылили волну негатива, обвинив их в расизме. Тем не менее, в Instagram осталась полная версия видео.

[ + – ] Феликс Афена-Гьян получает подарок от Жозе Моуриньо

Всему виной поведение оператора, который во время съемки видео несколько раз прокричал слово "Банан".

Позже 18-летний футболист был вынужден объяснить ситуацию. В своих историях в Instagram Феликс рассказал, что его не обидели эти выкрики и он не считает их содержание расистским.

"С первого дня меня приняли в "Роме" как члена семьи, и ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает в семьях. Причина? Я ем много бананов, и иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий. В "Роме" я чувствую себя как дома. Я признателен всем за поддержку. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло", — сказал Афена-Гьян.

Напомним, что ганский нападающий "Ромы" забил два гола в матче его команды против "Дженоа", испортив дебют украинскому тренеру Андрею Шевченко. Благодаря голам Афены-Гьяна, "Рома" одержала победу со счетом 2:0. После этого Жозе Моуриньо отметил, что хотел бы, чтобы Феликс перешел из молодежной команды в основную.

Позже главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо рассказал об обещании, которое он дал игроку: если тот забьет в ворота "Дженоа", то португалец подарит ему новые бутсы. Моуриньо также озвучил их стоимость — цена обуви составила 800 евро.