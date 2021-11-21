"Мокрое" начало: "Дженоа" в первом матче с Шевченко уступил "Роме"

В дебютном матче во главе "Дженоа" Андрей Шевченко под обильным дождем проиграл Жозе Моуриньо.

В чемпионате Италии по футболу состоялись матчи 13-го тура. В одном из них "Дженоа", который возглавляет украинец Андрей Шевченко, принимал на своем поле римскую "Рому".

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Пикантности встречи добавляло противостояние тренеров: в 2006 году Андрей Шевченко перешел в "Челси", который тогда возглавлял португалец, но так и не сумел стать игроком основного состава.

Под дождем, который обильно поливал поле стадиона "Луиджи Феррарис", командам долгое время не удавалось выявить сильнейшего. У "Ромы" было несколько хороших возможностей поразить ворота соперника, но подопечные Жозе Моуриньо все никак не могли забить. Самый яркий момент в середине первого тайма упустил Эльдор Шомуродов, но, замыкая передачу от Эль-Шаарави, он пробил выше цели. К тому же, узбек перед ударом умудрился где-то потерять правую бутсу, после чего мяч пролетел над перекладиной.

Но на 82-й минуте у "Ромы" удалась блестящая атака: Генрих Мхитарян, хорошо известный украинским болельщикам по выступлениям за "Шахтер", протащил мяч к штрафной площади соперника, обыграл защитников и выдал ювелирный по точности пас на Феликса Афену-Гьяна. 18-летний ганский нападающий в касание отправил мяч в дальний нижний угол — 1:0.

На этом юный форвард не остановился и за несколько секунд до конца компенсированного времени к матчу нанес обводящий удар в дальний угол, поймав голкипера "Дженоа" на ошибке — 0:2.

Таким образом, Андрей Шевченко начал свою работу в Италии с поражения. Следующий матч "Дженоа" проведет ровно через неделю, 28 ноября. Соперником генуэзцев будет "Удинезе".

Чемпионат Италии. 13-й тур

"Дженоа" — "Рома" — 0:2 (0:0)

Гол: 0:1, Афена-Гьян (82); 0:2, Афена-Гьян (90+4).