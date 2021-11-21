"Мокрий" початок: "Дженоа" у першому матчі з Шевченком поступився "Ромі"

У дебютному матчі на чолі "Дженоа" Андрій Шевченко під рясним дощем програв Жозе Моуріньо.

У чемпіонаті Італії з футболу відбулися матчі 13 туру. В одному з них "Дженоа", який очолює українець Андрій Шевченко, приймав на своєму полі римську "Рому".

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Пікантності зустрічі додавало протистояння тренерів: 2006 року Андрій Шевченко перейшов до "Челсі", який тоді очолював португалець, але так і не зумів стати гравцем основного складу.

Під дощем, який рясно поливав поле стадіону "Луїджі Фераріс", командам довгий час не вдавалося виявити найсильнішого. "Рома" мала кілька хороших можливостей вразити ворота суперника, але підопічні Жозе Моуріньо не могли забити. Найяскравіший момент у середині першого тайму втратив Ельдор Шомуродов, але замикаючи передачу від Ель-Шаараві, він пробив вище мети. До того ж узбек перед ударом примудрився десь втратити праву бутсу, після чого м'яч пролетів над поперечиною.

Але на 82-й хвилині у "Роми" вдалася блискуча атака: Генріх Мхітарян, добре відомий українським уболівальникам за виступами за "Шахтар", протягнув м'яч до штрафного майданчику суперника, обіграв захисників і видав ювелірний за точністю пас на Фелікса Афену-Г'яна. 18-річний ганський нападник відправив м'яч у дальній нижній кут — 1:0.

На цьому юний форвард не зупинився і за кілька секунд до кінця компенсованого часу до матчу завдав обвідного удару в дальній кут, упіймавши голкіпера "Дженоа" на помилці — 0:2.

Таким чином Андрій Шевченко розпочав свою роботу в Італії з поразки. Наступний матч "Дженоа" проведе рівно за тиждень, 28 листопада. Суперником генуезців буде "Удінезе".

Чемпіонат Італії 13-й тур

"Дженоа" — "Рома" — 0:2 (0:0)

Гол: 0:1, Афена-Гьян (82); 0:2, Афена-Гьян (90+4).