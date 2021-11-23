Банани розбрату: Жозе Моурінью потрапив у расистський скандал (відео)

Португальський тренер подарував бутси своєму гравцеві Феліксу Афені-Г'яну, але цей жест обернувся неприємностями.

Футболіст "Роми" Фелікс Афена-Г'ян отримав обіцяний подарунок від португальського наставника Жозе Моурінью. Гравець опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Twitter та Instagram.

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Але, як повідомляє Eurosport.ru, у Twitter футболіст видалив пост і пізніше опублікував скорочений варіант ролика, оскільки на клуб і Жозе Моурінью коментатори вилили хвилю негативу, звинувативши їх у расизмі. Проте в Instagram залишилася повна версія відео.

[ + – ] Фелікс Афена-Г'ян отримує подарунок від Жозе Моурінью

Усьому винна поведінка оператора, який під час зйомки відео кілька разів прокричав слово "Банан".

Пізніше 18-річний футболіст змушений був пояснити ситуацію. У своїх історіях в Instagram Фелікс розповів, що його не образили ці вигуки і він не вважає їхній зміст расистським.

"З першого дня мене прийняли в "Ромі" як члена сім'ї, і хлопці просто жартували з мене, як це буває в сім'ях. Причина? Я їм багато бананів, і іноді ми сміємося над цим. Ось чому ви чули такий коментар. У "Ромі" я почуваюся як удома. Я вдячний усім за підтримку. Думаю, люди неправильно зрозуміли те, що сталося", — сказав Афена-Г'ян.

Нагадаємо, що ганський нападник "Роми" забив два голи в матчі його команди проти "Дженоа", зіпсувавши дебют українському тренеру Андрію Шевченку. Завдяки голам Афени-Г'яна, "Рома" здобула перемогу з рахунком 2:0. Після цього Жозе Моурінью зазначив, що хотів би, щоб Фелікс перейшов із молодіжної команди до основної.

Пізніше головний тренер римського клубу Жозе Моурінью розповів про обіцянку, яку він дав гравцеві: якщо той заб'є у ворота "Дженоа", то португалець подарує йому нові бутси. Моурінью також озвучив їхню вартість — ціна взуття 800 євро.