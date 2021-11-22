Моурінью придбає бутси футболістові, який забив команді Шевченка два голи

Португальський тренер "Роми" готовий пожертвувати 800 євро на заохочення свого гравця.

Нападник "Роми" Фелікс Афена-Гьян отримає подарунок від головного тренера команди Жозе Моурінью, повідомляє Football Italia.

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Після перемоги над "Дженоа" (2:0) португальський фахівець розповів, що обіцяв Афена-Гьяну подарувати нову пару бутс, якщо він зможе забити у матчі проти команди Андрія Шевченка.

"Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються, вони справді дорогі, коштують 800 євро, тому він підбіг і нагадав мені про це! Вранці я насамперед куплю йому бутси", — сказав Моурінью у післяматчевому коментарі DAZN.

Також португалець зазначив, що залишився приємно вражений діями 18-річного ганця і має намір залишити його у першій команді.

"Мені шкода Даніеле Де Россі та команду "Прімавера", але Фелікс залишиться з нами. "Прімавера" працює близько до нас, тому Фелікс та ще чотири-п'ять гравців потрапили до першої команди.

Що мене найбільше вразило, то це його холоднокровність перед воротами. Якщо він не фантастичний з погляду техніки, то в нього справді сильний менталітет", — розповів Моурінью.

Матч "Дженоа" — "Рома" був дебютним для українського тренера Андрія Шевченка на чолі його нової команди. "Дженоа" вдавалося зберігати ворота на нулі до 82-ї хвилини, поки Фелікс Афена-Гьян не забив після точної передачі Генріха Мхітаряна. У компенсований час форварду вдалося уразити ворота суперника самостійно, оформивши дубль і перемогу своєї команди з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що "Рома" є суперником луганської "Зорі" у Лізі конференцій. 30 вересня римляни здобули перемогу в Запоріжжі. У ворота "Зорі" "Рома" забила три м'ячі.