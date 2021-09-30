Моурінью знову перемагає: "Зоря" програла "Ромі" в Запоріжжі

Команда Віктора Скрипника в другому єврокубковому матчі пропустила більше двох м'ячів.

У Запоріжжі завершився матч 2-го туру Ліги Конференцій УЄФА між луганською "Зорею" і "Ромою".

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Гості на чолі із Жозе Моурінью до матчу підходили в ранзі очевидного фаворита і передумов до того, що "Зоря" може зачепитися за очки практично не було. Вже на 7-й хвилині римляни підтвердили свій статус: Стефан Ель-Шаараві вирвався на "побачення" з Мацапурою і легко обіграв голкіпера луганчан — 0:1.

У процесі першого тайму Ель-Шаараві мав ще не одну нагоду уразити ворота "Зорі", але його підводила влучність, а в іншому випадку господарів врятував Мацапура. Ще один шанс проґавив Ельдор Шомуродов, який не зумів реалізувати вихід один на один, пробивши вище воріт.

У другій половині "Зоря" створила гострий момент — Сайядманеш виконав простріл, але Громов і Булеца не встигли замкнути передачу. Відповідь "Роми" була куди більш результативною. Спочатку Теммі Абрагам потужним ударом перевірив стійку воріт. А через дві хвилини гості розіграли кутовий, який завершився точним ударом головою від Кріса Смоллінга. А ще через дві хвилини Абрагам залишився насамоті в центрі штрафного майданчика і довів рахунок до розгромного — 0:3. Справа була зроблена.

Після цього обидва тренери провели низку замін, але це вже нічого не змінило. Матч завершився розгромною перемогою "Роми", а "Зоря" знову пропустила більше двох м'ячів у єврокубках. Можливість виправити своє становище у команди Віктора Скрипника буде 21 жовтня, коли луганчани зіграють проти софійського ЦСКА в Болгарії.

Ліга конференцій. Груповий етап

"Зоря" (Луганськ, Україна) — "Рома" (Рим, Італія) — 0:3 (0:1)

Голи: 0:1, Ель-Шаараві, 7; 0:2, Смоллінг, 66; 0:3, Абрагам, 68.

"Зоря": Мацапура — Д. Фаворов (Снурніцин, 90+2), Імереков, Цвек, Хомченовський — Кочергін, Булеца (Крістіан, 69), Назарина — Громов (Овусу, 90 + 2), Кабаєв (Луньов, 83), Сайядманеш (Шахаб, 69).

"Рома": Руй Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Калафіорі, Кумбулла — Дарбо (Діавара, 70), Крістанте, Пеллегріні (Вільяр, 77) — Ель-Шаараві (Майораль, 78), Шомуродов (Заніоло, 62), К. Перес (Абрагам, 62).