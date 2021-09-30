Моуриньо снова побеждает: "Заря" проиграла "Роме" в Запорожье

Команда Виктора Скрипника во втором еврокубковом матче пропустила больше двух мячей

В Запорожье завершился матч 2-го тура Лиги Конференций УЕФА между луганской "Зарей" и "Ромой".

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Гости во главе с Жозе Моуриньо к матчу подходили в ранге явного фаворита и предпосылок к тому, что "Заря" может зацепиться за очки практически не было. Уже на 7-й минуте римляне подтвердили свой статус: Стефан Эль-Шаарави вырвался на "свидание" с Мацапурой и легко обыграл голкипера луганчан — 0:1.

По ходу первого тайма Эль-Шаарави имел еще не одну возможность поразить ворота "Зари", но его подводила меткость, а в другом случае хозяев спас Мацапура. Еще один шанс упустил Эльдор Шомуродов, который не сумел реализовать выход один на один, пробив выше ворот.

Во второй половине "Заря" создала острый момент — Сайядманеш выполнил прострел, но Громов и Булеца не успели замкнуть передачу. Ответ "Ромы" был куда более результативным. Вначале Темми Абрахам мощным ударом проверил стойку ворот. А спустя две минуты гости разыграли угловой, который завершился точным ударом головой от Криса Смоллинга. А спустя еще две минуты Абрахам остался в одиночестве в центре штрафной площади и довел счет до разгромного — 0:3. Дело было сделано.

После этого оба тренера провели ряд замен, но это уже ничего не изменило. Матч завершился крупной победой "Ромы", а "Заря" снова пропустила больше двух мячей в еврокубках. Возможность исправить свое положение у команды Виктора Скрипника будет 21 октября, когда луганчане сыграют против софийского ЦСКА в Болгарии.

Лига конференций. Групповой этап

"Заря" (Луганск, Украина) — "Рома" (Рим, Италия) — 0:3 (0:1)

Голы: 0:1, Эль-Шаарави, 7; 0:2, Смоллинг, 66; 0:3, Абрахам, 68.

"Заря": Мацапура — Д.Фаворов (Снурницын, 90+2), Имереков, Цвек, Хомченовский — Кочергин, Булеца (Кристиан, 69), Назарина — Громов (Овусу, 90+2), Кабаев (Лунев, 83), Сайядманеш (Шахаб, 69).

"Рома": Руй Патрисиу — Ибаньес, Смоллинг, Калафиори, Кумбулла — Дарбо (Диавара, 70), Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77) — Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Дзаньоло, 62), К.Перес (Абрахам, 62).