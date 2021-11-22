Моуриньо купит бутсы футболисту, который забил команде Шевченко два гола

Португальский тренер "Ромы" готов пожертвовать 800 евро на поощрение своего игрока.

Нападающий "Ромы" Феликс Афена-Гьян получит подарок от главного тренера команды Жозе Моуриньо, сообщает Football Italia.

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После победы над "Дженоа" (2:0) португальский специалист рассказал, что обещал Афене-Гьяну подарить новую пару бутс, если он сможет забить в матче против команды Андрея Шевченко.

"Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и напомнил мне об этом! Утром я первым делом куплю ему бутсы", — сказал Моуриньо в послематчевом комментарии DAZN.

Также португалец отметил, что остался приятно удивлен действиями 18-летнего ганца и намерен оставить его в первой команде.

"Мне жаль Даниэле Де Росси и команду "Примавера", но Феликс останется с нами. "Примавера" работает близко к нам, поэтому Феликс и еще четыре-пять игроков попали в первую команду.

Что меня больше всего поразило, так это его хладнокровие перед воротами. Если он не фантастичен с точки зрения техники, то у него действительно сильный менталитет", — рассказал Моуриньо.

Матч "Дженоа" — "Рома" был дебютным для украинского тренера Андрея Шевченко во главе его новой команды. "Дженоа" удавалось сохранять ворота на нуле до 82-й минуты, пока Феликс Афена-Гьян не забил после точной передачи Генриха Мхитаряна. В компенсированное время форварду удалось поразить ворота соперника самостоятельно, оформив дубль и победу своей команды со счетом 2:0.

Напомним, что "Рома" является соперником луганской "Зари" в Лиге конференций. 30 сентября римляне одержали победу в Запорожье. В ворота "Зари" "Рома" забила три мяча.