Вщипнув тренера за ніс: Жозе Моурінью загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)

Зірковий тренер схопив за ніс тренера "Галатасарая" Окана Бурука після програшу команди "Фенербахче", яку Моурінью тренує. І тепер легенді "Челсі" загрожує чергова тривала дискваліфікація.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Жозе Моуріньо схопив за ніс свого колегу Окана Бурука

"Фенербахче" програв "Галатасараю" з рахунком 2:1 у кубку Туреччини. І коли його команда зазнала поразки, а троє гравців: Мерт Яндас із "Фенербахче" і Керем Демірбай та Бариш Їлмаз із "Галатасарая" — були вилучені з поля наприкінці матчу, Жозе Моурінью примітним чином вщипнув за ніс тренера "Галатасарая" Окана Бурука.

Після інциденту Бурук упав на поле, гравці обох команд кинулися до воріт, а Моурінью відтягнули геть.

Згодом Моурінью був вивезений з місця події членом його тренерського штабу.

Хоча колишній тренер "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхема" уникнув покарання того вечора, після сутички його може бути відсторонено від участі в матчах.

Це був яскравий фінал невдалого вечора для Моурінью, оскільки його команда вилетіла з боротьби за кубок.

Між двома менеджерами вже не було взаємної симпатії: у лютому Моурінью подав позов проти "Галатасарая" після того, як клуб звинуватив його в расистських висловлюваннях.

Моурінью, виступаючи після нульової нічиєї в турецькому дербі, сказав, що лава запасних "Галатасарая" "стрибала, як мавпи".

У 2011 році Моурінью викликав обурення в Іспанії, коли ткнув пальцем в око гравця "Барселони" Тіто Віланови.

Після інциденту турецька преса активно обговорює можливі покарання для Моурінью. Якщо його поведінку буде визнано антиспортивною, йому загрожує від 1 до 3 матчів дискваліфікації та штраф від 50 000 до 500 000 турецьких лір (від 1 200 до 12 000 євро). Якщо ж це буде розцінено як агресія, тренера можуть відсторонити на 5-10 матчів.

Нагадаємо, 2021 року Жозе Моурінью вже потрапляв у расистський скандал, але тоді справу вдалося спустити на гальмах.