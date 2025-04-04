"На это уйдут годы": мужчина установил новый мировой рекорд по количеству подтягиваний (видео)

Американец Труетт Гейнс установил новый мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа, сделав 10 001 подтягивание в течение суток.

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Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

"Что я понял о себе: я не сдамся. Я не был благословлен уникальными способностями или суперсилой, и мне никогда ничего не давалось легко, но я был одарен способностью не сдаваться на пути к своей цели. Даже если на это уйдут годы, я доведу дело до конца" — отметил Гейнс.

Два года назад Труетт уже устанавливал мировой рекорд, выполнив 8100 подтягиваний за 24 часа. Однако менее чем за сутки в Австралии офицер полиции Гэри Ллойд побил рекорд Труетта, сделав на 500 подтягиваний больше — 8600.

Поэтому на этот раз Гейнс будто "возвращал" себе титул рекордсмена по подтягиваниям.

По словам мужчины, самым большим вдохновителем для него была жена, которая подтолкнула Труетта продолжать тренировки

Гейнс проводил часы в гараже, выполняя подтягивания, когда жена приходила и проверяла его, приносила ему здоровые закуски и выполняла роль диетолога, поклонницы и любящей жены одновременно.

"Она решила быть рядом на протяжении всего этого: каждого шага и каждого повторения. Как мужчина это самый большой подарок, который вы можете получить. Она верила в меня. Поделиться с ней своими достижениями было лучшим чувством в мире. Я не смог бы сделать это без нее, и я хотел бы, чтобы ее имя также было указано в сертификате, потому что она была важной для моего успеха", — подчеркнул Гейнс.

Напомним, в мае 2024 года преподаватель Гарварда подтянулся 77 раз за минуту.

Фокус также писал о том, как мужчина съел 35 000 бургеров из McDonald's и установил мировой рекорд.