Преподаватель Гарварда подтянулся 77 раз за минуту (видео)

Рекорд стал для Адама Сэндела шестым с 2016 года. Только раз американец уступил первенство китайцу, который подтянулся на шесть раз больше. Благодаря спортивным достижениям мужчина получил прозвище "Профессор подтягиваний".

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38-летний преподаватель Гарвардской школы права Адам Сэндел подтянулся 77 раз за минуту, чем завоевал себе место в Книге рекордов Гиннеса и прозвище "Профессор подтягиваний".

Чтобы установить рекорд, который в 2020 году у него буквально из-под носа вырвал китаец Хун Чжунтао (74 подтягивания за минуту), Адам ежедневно тренировался на протяжении четырех лет. До того как проиграть гражданину Китая, Сэндел пять раз становился рекордсменом по подтягиваниям. Его первый ошеломительный результат составил 51 подтягивание в 2016 году, и с тех пор он ежегодно увеличивал его, дойдя до 68.

Адам тренировался шесть дней в неделю, готовясь к этой рекордной попытке: два дня были посвящены исключительно подтягиваниям, а остальные дни были сосредоточены на перекрестных тренировках, что давало ему время восстановиться после "очень интенсивных" занятий подтягиваниями.

Свое достижение преподаватель называет "высшим испытанием силы и выносливости":

"Этот рекорд широко считается одним из самых сложных, и в последние годы он стал очень конкурентоспособным".

Адам рассказал о своем рекорде в соцсети

Чтобы рекорд был зафиксирован, Сэндел должен был придерживаться ряда критериев. Например, при подтягивании необходимо использовать верхний хват, подбородок должен быть поднят над перекладиной, тело должно быть опущено до тех пор, пока локти не станут прямыми, а талия ни в коем случае не должна сгибаться.

Чтобы максимизировать скорость, Адам использовал широкий хват, сократив расстояние между подбородком и перекладиной.

"Те, кто не тренировался с широким хватом, возможно, не осознают, что его на самом деле довольно сложно поддерживать. Это может выглядеть легко, потому что вы преодолеваете меньшее расстояние до перекладины, но это более слабый хват, чем узкий, поэтому существует компромисс между силой хвата и сокращенной дальностью",– объяснил американец.

Адам одинаково хорошо умеет выполнять подтягивания с большей амплитудой движений, и в настоящее время он является рекордсменом по количеству подтягиваний от груди к перекладине за одну минуту (36).

Чтобы компенсировать ослабление силы хвата, Адам максимально обхватил перекладину руками, в том числе "впился" пальцами, тем самым создав большую направленную вверх силу мышц. Самой сложной частью попытки установить рекорд для него стали последние 15 секунд, когда он напряг свое тело до предела.

"Самый сильный ожог наблюдается во внешней части бицепсов и предплечий. Но это также утомление всего тела, учитывая степень аэробной подготовки, которая необходима для максимальных минутных усилий. Я чувствую усталость даже в ногах", – признался мужчина, установив рекорд.

Примером для Адама и человеком, который постоянно мотивировал его заниматься, стал партнер по тренировкам и коллега-рекордсмен Рон Купер, который в настоящее время является обладателем трех титулов в Книге рекордов Гиннеса, включая наибольшее количество подтягиваний от груди к перекладине за одну минуту (33).

Преподаватель активно делится советами по тренировкам

"Для меня было честью, что свидетелем рекорда стал мой давний друг, который также побил рекорд в тот день. Мне приятно снова удерживать рекорд, особенно в свете напряженной конкуренции, которая заставляла меня защищать титул четыре раза с 2016 года. Конечно, часть меня надеется, что мой нынешний рекорд продержится какое-то время, но я также рад видеть, сможет ли кто-нибудь раздвинуть границы подтягиваний еще дальше. Когда они это сделают, я надеюсь, что буду готов ответить", – подчеркнул Сэндел.

Он добавил, что движение вперед и покорение новых вершин приносят ему настоящую радость.

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