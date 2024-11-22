1 год и 1000 километров: канадец создал мультик с человечком с помощью GPS-трекера (видео)

На планирование серии рисунков с танцующей фигуркой канадец потратил почти год. Последовательность рисунков создавалась с помощью GPS трекера, и только на движения головы ушли шесть месяцев.

Житель Канады увлекся новым видом искусства Strava Art и создал серию GPS рисунков, а из них — анимацию с танцующим человечком. Каждый фрагмент рисовался с помощью трекера тренировок во время занятий спортом. На результирующем видео видим, как человечек танцует, двигая всеми частями тела, и даже поднимает вверх шляпу. Об оригинальном спортсмене написали на канадском портале Running Magazine.

Видео с анимацией танцующего человечка опубликовал в TikTok пользователь Dunkan McCabe (Дункан МакКейб). Каждый кадр — это карта местности, в которой Дункан занимался спортом с включенным трекером. Ежедневная траектория рисовалась красной линией. И каждый день канадец двигался так, чтобы появилась фигура, которая выполняет определенное танцевальное па. Когда все кадры были готовы, он наложил мелодию Sofi Tukker "Purple Hat". Последний кадр показывает, что на создание анимации в стиле Strava Art канадец потратил суммарно 102 ч. 9 мин., 121 день, при этом одолев 1 105 км.

Дункан рассказал журналистам о процессе создания анимации. Как выяснилось, 32-летний мужчина решил объединить сразу два своих увлечения — бег и видеомонтаж. Одним из его предыдущих опытов стало создание серии рисунков животных, созданных в честь марафона в Торонто. В 2024 году он задумал создать анимацию. Процесс планирования занял почти год — 10 месяцев. После этого выходил на пробежку и создавал каждый раз новый кадр. Особенно трудно ему давались переходы между кадрами, которые должны были быть плавными. Кроме того, на одну только голову он потратил шесть месяцев, услышали журналисты.

"Человечек должен был быть одного размера во всех кадрах. Я планировал все в течение 10 месяцев", — рассказал МакКейб о задачах, которые ему пришлось выполнять.

Анимация, созданная с помощью GPS рисунков, набрала в соцсети 8 млн просмотров, говорится в статье. Зрители писали, что вряд ли смогли бы потратить столько времени на то, чтобы каждый день выходить на пробежки ради создания мультика. Другие же называли эту работу "сумасшедшей" и "лучшим, что они когда-либо видели".

"Это один из лучших способов использования Интернета. Браво! Преданность такому является эпической. Однообразный маршрут. Предварительное планирование. Но преимущественно бег. Снимаю шляпу", — писали пользователи соцсетей.

GPS рисунок — отзывы об анимации с человечком Фото: Скриншот

Strava Art — это вид современного искусства, в котором изображения создаются с помощью GPS-трекеров. Люди, которые интересуются этой темой, создают GPS рисунки животных, людей, а также анимацию и даже иллюстрации к художественной литературе.

Отметим, в сентябре 2022 года Фокус писал о GPS рисунке, который создала акула. Пользователь Twitter рассказал, что на акуле разметили датчики и отслеживали за ее передвижением. В итоге увидели, что фигура, нарисованная трекером, похожа на акулу.

Напоминаем, издание рассказало о странном путешествии двух женщин, которые прикрепили GPS трекеры к игрушечным машинкам и отправились путешествие, длиной 800 км.