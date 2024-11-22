1 рік та 1000 кілометрів: канадець створив мультик з чоловічком за допомогою GPS-трекера (відео)

На планування серії малюнків з фігуркою, що танцює, канадець витратив майже рік. Послідовність малюнків створювалась за допомогою GPS трекера, і лише на рухи голови пішли шість місяців.

Житель Канади захопився новим видом мистецтва Strava Art та створив серію GPS малюнків, а з них — анімацію з чоловічком, що танцює. Кожен фрагмент малювався за допомогою трекера тренувань під час занять спортом. На відео бачимо, як чоловічок танцює, рухаючи усіма частинами тіла, і навіть здіймає вгору капелюха. Про оригінального спортсмена написали на канадському порталі Running Magazine.

Відео з анімацією чоловічка, що танцює, опублікував у TikTok користувач Dunkan McCabe (Дункан МакКейб). Кожен кадр — це карта місцевості, в якій Дункан займався спортом з увімкненим трекером. Щоденна траєкторія малювалась червоною лінією. І щодня канадець рухався так, щоб з'явилась фігура, яка виконує певне танцювальне па. Коли усі кадри були готові, він наклав мелодію Sofi Tukker "Purple Hat". Останній кадр показує, що на створення анімації в стилі Strava Art канадець витратив сумарно 102 год. 9 хв., 121 день, водночас здолавши 1 105 км.

Дункан розповів журналістам про процес створення анімації. Як з'ясувалось, 32-річний чоловік вирішив об'єднати відразу два своїх захоплення — біг та відеомонтаж. Одним з його попередніх досвідів стало створення серії малюнків тварин, які створено на честь марафону у Торонто. У 2024 році він задумав створити анімацію. Процес планування зайняв майже рік — 10 місяців. Після цього виходив на пробіжку і створював щоразу новий кадр. Особливо важко йому давались переходи між кадрами, які мали бути плавними. Крім того, на одну лише голову він витрати шість місяців, почули журналісти.

"Чоловічок мав бути одного розміру у всіх кадрах. Я планував усе протягом 10 місяців", — розповів МакКейб про завдання, які йому довелось виконувати.

Анімація, створена за допомогою GPS малюнків, набрала у соцмережі 8 млн переглядів, ідеться у статті. Глядачі писали, що навряд чи змогли витрати стільки часу на те, щоб кожен день виходити на пробіжки заради створення мультика. Інші ж називали цю роботу "божевільною" та "найкращим, що вони коли-небудь бачили".

"Це один з найкращих способів використання інтернету. Браво! Відданість такому є епічною. Одноманітний маршрут. Попереднє планування. Але переважно біг. Знімаю капелюха", — писали користувачі соцмереж.

GPS малюнок - відгуки про анімацію з чоловічком Фото: Скриншот

Strava Art — це вид сучасного мистецтва, в якому зображення створюються за допомогою GPS-трекерів. Люди, які цікавляться цією темою, створюють GPS малюнки тварин, людей, а також анімацію і навіть ілюстрації до художньої літератури.

Зазначимо, у вересні 2022 року Фокус писав про GPS малюнок, який створила акула. Користувач Twitter розповів, що на акулі розмітили датчики і відстежували за її пересуванням. В підсумку побачили, що фігура, намальована трекером, схожа на акулу.

Нагадуємо, видання розповіло про дивну подорож двох жінок, які прикріпили GPS трекери до іграшкових машинок і вирушили подорож, довжиною 800 км.